El Ayuntamiento de Llanera podría recibir al fin la cesión de casi 140.000 metros cuadrados de espacios libres del polígono de Silvota de la Entidad Estatal de Suelo (Sepes). Con el desarrollo del polígono el municipio debería haber recibido esta compensación hace ya varias décadas, pero la cesión nunca se resolvió y la situación está a punto de hacerlo ahora tras diversas negociaciones.

Sepes le ha presentado ya al gobierno local la denominada "Propuesta para la regularización y formalización de cesiones obligatorias en el polígono industrial de Silvota". En él se plantea, concretamente, las cesión de 138.660 metros cuadrados de espacios, entre los que 20.400 metros tienen como destino un equipamiento deportivo público. Estos más de veinte mil metros se encuentran situados en el entorno del establecimiento hotelero del polígono.

La historia de este expediente viene de hace muchos años atrás. La actuación del polígono de Silvota comenzó en 1963, se desarrolló mediante un sistema de expropiación estatal y fue un polígono industrial de carácter público. La ordenación del espacio se llevó a cabo mediante un plan parcial que fue aprobado definitivamente en 1967. En ese momento estaba en vigor como normativa aplicable al caso la Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Según esta, en la actuación, había que destinar un 10 por ciento de la superficie total a espacios libres.

Inicialmente, la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) consideró que, de acuerdo a la legislación urbanística de 1956, solo serían de cesión gratuita y obligatoria los viales y los espacios libres de parques y jardines, pero no los equipamientos. Posteriormente, en 2013, el Ayuntamiento emitió un informe según el cual, los suelos destinados a centros deportivos son de carácter público y no lucrativo, por lo que también deberían ser de cesión gratuita y obligatoria. Tras diversas reuniones entre el Ayuntamiento y Sepes, esta presenta ahora una nueva propuesta para regularizar esta situación. Una propuesta que plantea que sean de cesión obligatoria los viales, los espacios libres de parques y jardines, y los equipamientos públicos.

A pesar de tanto tiempo transcurrido desde la ejecución del polígono de Silvota, no se habían llevado a cabo las cesiones gratuitas y obligatorias de suelo correspondientes a todo el desarrollo urbanístico. Debido a esta circunstancia, también hay cierta indefinición en los usos dotacionales del polígono, debido a la falta de concreción del Plan Parcial que ordenó el sector. Y con el paso del tiempo se han ido asentando diferentes usos en la zona sin que esa realidad tenga ningún soporte ni reflejo en el planeamiento de la ordenación.

"Las cesiones propuestas por Sepes son acordes a la Ley del 12 de mayo de 1956 sobre régimen de suelo y ordenación urbana, legislación vigente a la aprobación definitiva del Plan Parcial del Polígono de Silvota. El polígono tenía una superficie definida, y un 10 por ciento debía ser reservada para espacios libres. No lo dice el Ayuntamiento, lo establecía la Ley del Suelo, por lo tanto, cualquier alternativa que no se ajuste a este marco legal es inviable y no existe posibilidad de negociar más allá", dijo el alcalde, Gerardo Sanz.. Sanz insiste en que “estamos ante un momento importante para el futuro de Llanera porque la propuesta abre la posibilidad real de poner fin al problema de las cesiones”, en que "se trata de dilucidar qué superficies van a ser sujetas a cesión y en que la cuestión que entra en juego es la zona de espacios libres, que es el tema que llevamos tiempo tratando de solucionar Sepes, Gobierno del Principado y Ayuntamiento”, explica el regidor.

Lo que se está planteando para resolver la situación es el desarrollo de un instrumento urbanístico que ordene y determine los usos previstos en ese espacio y que "permita su adecuación a la realidad física actual de los suelos, dado que a día de hoy no están claros". "La propuesta de Sepes es un compromiso, con la clara intención de solucionar definitivamente una circunstancia que lleva tiempo arrastrándose, y también con la intención de llegar al mejor acuerdo posible para ambas partes", añadió el regidor, favorable a esta propuesta para dar salida a un problema que lleva enquistado años".