Una muestra de las llamadas “Pandorgas de Mingón” cuelga desde hace algo más de un año en las paredes de una de las escaleras de la biblioteca pública de Posada de Llanera. Son varias composiciones manuscritas enmarcadas y colocadas a la vista de quien acude a este centro y fueron donadas al municipio por su familia, en concreto, las entregó el sobrino-nieto del autor, Agustín Díaz. Pero, ¿quién era este poeta popular y de qué hablaba en sus versos para que estos se consideren parte del patrimonio cultural local? La respuesta es conocida por algunos vecinos del concejo y la donación un modo de que las nuevas generaciones también sepan de esta obra de quien fue vecino de San Cucao y escribió acerca de tradiciones, sagas familiares y negocios e incluso de casamientos de su época, esto es, de principios a mediados del siglo XX.

De Ramón de Mingón, también conocido como “El Mancu Ablanera”, se dice que fue un poeta popular que cosechó el afecto de muchos vecinos de la época en la que desarrolló su obra. Nació en el año 1899 y vivió siempre en Casa Mingón, en Ablanera (San Cucao), según explican en la revista-anuario “La Piedriquina”, en un número de hace años, que puede consultarse en la biblioteca de Posada y que incluye un artículo de José María Constantino Martínez sobre el autor en el que también se relata que este falleció mientras “dormía en el hórreo, en 1954, con 55 años, de un ataque al corazón”.

“Pues en concejo Llanera/se prospera grandemente/todo marcha de primera/hasta la hora presente/Del obrero al campesino/industrial capitalista/no son cuentos de caminos/vaya usted tomando lista”, se lee en uno de los trabajados exhibidos en la biblioteca.

Los hay también relativos a empresarios y trabajadores de su tiempo. “Transportistas en Llanera/tres hermanos, “La Miranda”/ con camiones de primera/no hace falta propaganda/ Don Manuel el encargado/don Guillermo y don José/a cual mejor preparado/es cierto porque se ve”, dice uno de estos textos rimados.

Hay obras de este mismo autor de contenido sarcástico, como las pandorgadas, composiciones que se tocaban cuando había boda y uno de los dos miembros del matrimonio era viudo o uno de los contrayentes era mayor y otro joven. La pandorga duraba un mínimo de 9 días y un máximo de 15 y antes de la boda se reunían jóvenes y mayores y “comenzaban a aturullar con cuernos, bígaros, sartenes, potas y todo lo que hiciese ruido” por la localidad.

Entre las composiciones de Ramón de Mingón se encuentran también algunas alusivas a su propio trabajo literario. “Al público me presento/con mi corta inteligencia/perdone mi atrevimiento/la presente concurrencia/porque de poco talento/no puede salir más ciencia/ Yo soy Ramón de Mingón/nací en barrio de Ablanera/según certificación/ de San Cucao de Llanera/ Yo no estudié poesía/ ni en eso estoy preparado/ si la recito algún día/ es que soy aficionado/pues solo escribo cuartetos/según lo demuestra el hecho/ y cuando salen completos me quedo muy satisfecho”.