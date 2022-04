Llanera celebra que el Principado valore la ejecución de la obra de los viales de Silvota

El Principado se compromete a valorar las posibilidades de retomar el proyecto para la mejora de los viales del polígono de Silvota, una actuación por valor de 1,5 millones de euros comprometida hace más de un década por la Administración autonómica y que nunca llegó a ejecutarse. Así lo aseguró el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, que mostró su satisfacción porque se abra esta vía para una iniciativa que, señala, anteriores gobiernos regionales rechazaron recuperar.

Sanz se reunió ayer con el vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica Juan Cofiño en un encuentro en el que estuvo acompañado de responsables de la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (Asemposil). La cita se desarrolló para abordar exclusivamente el asunto sobre la mejora de los viales y de otros aspectos del área industrial.

La reclamación municipal sobre las mejoras pendientes en Silvota se remonta a un convenio de 2009 firmado entre el Ayuntamiento y el Principado para ejecutar la “segunda fase de las obras de mejora y ampliación de las dotaciones de servicio público en el polígono” y por el que la Administración autonómica se comprometía “a realizar actuaciones de renovación y mejora de viales y espacios rodados, la racionalización de zonas verdes en glorietas y medianas y la reducción del coste de mantenimiento de alumbrado público”. Llegó a hablarse de que estas actuaciones se iniciarían en 2010, pero nunca llegaron a desarrollarse.

El regidor de Llanera ha agradecido la posición de Juan Cofiño, pues escuchó los planteamientos que se hacen “en favor de la mejora del polígono de Silvota” y “se comprometió a estudiar la recuperación del proyecto, viendo cómo se actualizarían los precios de las obras” y destacando que se trata de un área industrial “de referencia en Asturias” que debe seguir progresando, explicó Sanz, preguntado por este periódico acerca de la reunión y de su resultado.

El alcalde de Llanera quiso poner en valor la acogida positiva por parte de Cofiño. “Como me gusta decir las cosas como son, la verdad es que salgo contento de la reunión. En anteriores legislaturas nos despacharon con un no, nada más llegar y ni abrieron la carpeta del expediente, porque lo consideraban caducado. En este caso no ha sido así. Fue positivo porque además incidió en que todos estábamos interesados en impulsar aún más un polígono que es una referencia para Asturias”, dijo.

La posibilidad de recuperar esta actuación en el polígono coincide con el anuncio de que la Entidad Estatal de Suelo (Sepes) ha hecho una propuesta para culminar con el proceso de cesión de suelo al Ayuntamiento que tiene pendiente también desde hace décadas. Llanera recibirá la cesión de casi 140.000 metros cuadrados de espacios libres de Silvota, una superficie que debería haberse traspasado coincidiendo con el desarrollo del área industrial, a comienzos de los años sesenta del siglo pasado, como compensación obligada por ley al municipio.