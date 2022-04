El Pleno del Ayuntamiento de Llanera aprobó la cesión para el aprovechamiento de quince parcelas comunales en los barrios de Areñes (6), Monteagudo (3), Ferroñes (5) y Robledo (1). Se trata de la cesión según unos baremos que quedaron establecidos durante el Pleno y que se destinarán a pastos para titulares de explotaciones ganaderas.

Los criterios que se van a seguir para esas cesiones son el mayor número de empadronadas en el mismo núcleo familiar, los solicitantes que tenga menores recursos económicos, que tengan domicilio en la parroquia o barrio donde se encuentre enclavada la parcela, no tener adjudicada ninguna parcela, lote o suerte comunal y sustituir al adjudicatario anterior o tener un grado de parentesco con éste.

Gerardo Sanz, alcalde de Llanera, explicó que “se trata de culminar el procedimiento que se inicia con la limpieza de esas parcelas o, mejor dicho, primero con la búsqueda de una zona grande para iniciar esa limpieza, ese desbroce, tener esas parcelas preparadas y después ver la posibilidad de hacer ese aprovechamiento de los comunales”. Una parcelas que, explicó Sanz, tienen una superficie que está “rondando las dos hectáreas para que sean interesantes para el pasto”. Un caso diferente es la parcela de Robledo: “Los vecinos venían quejándose por el mantenimiento, por la acumulación de maleza y se aprovecha también para evitar eso”.

El Alcalde lamentó durante el pleno que la ordenanza en la que basan para estas cesiones es la del año '50 y no la de 2019 que, dijo, "sigue durmiendo el sueño de los justos en el Principado" después de que fuera aprobada en un Pleno en Llanera. "No se sabe nada de ellas", dijo. Por esa razón, "en base a esa ordenanza antigua y en base a criterios técnicos del secretario, he mos decidido darle más prioridad a los ganaderos que viven donde salen las parcelas".