Gerardo Sanz hizo ayer público un mensaje en sus redes sociales para trasladar que no se presenta a la reelección como secretario general del PSOE de Llanera. La decisión, no obstante, ya era conocida. De hecho, ya la expresó en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA publicada el 8 de agosto del año pasado. “No me presentaré a la reelección para la secretaría del PSOE de Llanera; son años clave para el concejo y estaré al cien por cien en el Ayuntamiento”, dijo entonces el regidor llanerense.

En el mensaje a través de uno de los perfiles de Sanz en una conocida red social, el actual alcalde de Llanera, se extendió ayer en la explicación de sus motivos para no optar a repetir como líder de la agrupación local. “Estoy absolutamente convencido en que el servicio público a través de la política con lleva, además de las más exigentes cotas de responsabilidad, una autocrítica continua, revisando todos aquellos aspectos que puedan influir en la eficiencia del servicio hacia la ciudadanía. Por eso, cuando decidí abandonar mis labores en la docencia informática y dedicarme plenamente a la política fui dando los pasos necesarios para que esa eficiencia en mi gestión fuera aumentando, a medida que mi experiencia crecía. Hoy en día estoy orgulloso del servicio público que desde el PSOE de Llanera, conmigo a la cabeza, hemos prestado a nuestros vecinos y a nuestras vecinas”, señala. “El honor de regir el concejo conlleva una dedicación máxima”, incide el Alcalde Añade que, además, “soy hombre también de equipo, y en él me apoyo para tomar decisiones y hacer realidad la mejora en la calidad de vida que busco para Llanera”. “Y por supuesto escucho a quienes aportan, valorando lo nuevo, esas otras formas de ver alrededor. Mi compromiso socialista, hacia un partido en cuyos valores creo y a cuya militancia respeto, me hacen no presentarme a la renovación como secretario general de la Agrupación de Llanera en la asamblea del próximo 22 de abril”, señala. Sus razones, prosigue, “están basadas en todo lo anterior, porque creo en el futuro socialista de Llanera, en el equipo, en las nuevas formas de mirar y ver, y en escuchar, y sé que el honor de regir la política de Llanera conlleva una dedicación máxima que no puedo sustraer a la que hay que dedicar a la secretaría general de la agrupación”. “Somos una agrupación fuerte y unida en el mapa socialista asturiano, y estoy orgulloso de nuestra militancia. Sé que entre ella hay gente capaz y preparada, con ganas e ilusión y que sumarán mucho a lo que es la base de este grupo socialista municipal”, precisa. Añade su gratitud a los compañeros de partido. “Gracias por permitirme estar estos años al frente de una agrupación: ha sido un orgullo y espero haber estado a la altura. El PSOE en Llanera avanza. Seguimos!”, concluye. Sobre su decisión de renunciar a volver a optar a la secretaría general del PSOE de Llanera también se pronunció en otra entrevista reciente en este periódico, el pasado 20 de febrero, en la que incidía en su deseo de centrarse en la gestión municipal y el servicio a los vecinos y en la que señalaba que se sentía con mucha fuerza para seguir al frente de la Alcaldía y también, en principio, para volver a ser candidato municipal. Preguntado acerca de si había decidido ya sobre la posibilidad de presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Sanz aseguró que “todavía tenemos mucha fuerza”. “La pandemia nos frenó, nos paró dos años y faltan cosas por hacer, así que hay fuerza e ilusión de sobra para seguir afrontando los retos y proyectos que tenemos por delante”, concluyó.