El All-Rugby de Llanera es un club en el que siempre están pasando cosas, iniciándose proyectos, soñando con nuevos objetivos y aspirando a cambiar las cosas mejorando la vida de la gente que está más cerca. Por eso, fomentar un equipo inclusivo bajo el modelo de "habilidades mixtas", una modalidad conocida internacionalmente como "Mixed ability", en el que juegan juntas personas con discapacidad con otras que no la tienen, se ha convertido en una prioridad para ellos. Claudio Turiel es el directivo encargado de impulsar este proyecto en el club llanerense y se le iluminan los ojos cuando habla de él: "Somos pioneros en Asturias y en el Noroeste de España teniendo un equipo de habilidades mixtas y de rugby inclusivo", explica.

La Casa de Cultura de Lugo de Llanera acogió este jueves la presentación de este equipo, con la participación del entrenador y coordinador de la escuela del club, Xabi Guerediaga; de Alessandro Meli, un entrenador italiano afincado en Asturias y especialista en el "Mixed ability" que ha comenzado a colaborar con el All-Rugby; así como del alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, que dijo estar "orgulloso" de que una institución del concejo desarrollara iniciativas como estas: "Este tipo de cosas son con las que te quedas siendo Alcalde, de lo que se aprende con gente como vosotros".

Xabi Guerediaga es toda una institución en el rugby español, en su etapa de jugador fue internacional con la selección nacional y ahora está volcado en la formación. "Es el padre de esta idea", explica Claudio Turiel. Guerediaga, vasco afincado desde hace muchos años en Asturias, explica que "el rugby es una forma de integrar a todo el mundo" y que uno de sus empeños desde su trabajo en el Colegio Santa María del Naranco, en Oviedo, siempre fue "conseguir que el rugby fuera un deporte de escuela" y que a través de la escuela fue introduciendo el deporte "inclusivo", algo que se paralizó con la pandemia, para disgusto de Guerediaga: "¿Por qué íbamos a dejar sin jugar a unos niños que habían empezado con el rugby?".

El trabajo de Guerediaga desembocó en el All-Rugby de Llanera y la llegada de Allessandro Meri dio el siguiente empujón. El italiano es una apasionado del "Mixed ability", un convencido de que es la mejor fórmula para integrar a través del deporte: "El modelo inclusivo no estaba hasta ahora dentro del deporte base en Asturias, este modelo pone el foco en la integración y no en la adaptación": "En este modelo todos juegan con las mismas reglas tengan o no una discapacidad", explica.

La pregunta de la que surge todo es por qué no pueden jugar juntas personas con una discapacidad con otras que, con edad avanzada, están empezando a jugar al rugby o veteranos que no quieren estar en competiciones más exigentes. Una cuestión de la que emanan otras, cómo por qué una persona con discapacidad no puede comenzar jugando en "Mixed ability" y, si su evolución lo permite, terminar haciéndolo en un equipo de competición. "El deporte tiene el beneficio de integrar en la sociedad, de aumentar la autoestima, el deporte es un punto de partida para mejorar la calidad de vida y este es un modelo más apropiado para integrar, no hay que crear entidades aparte, ni otras reglas, hay que quitar las barreras, el objetivo es eliminarlas", insiste el entrenador italiano.

El All-Rugby se lo ha tomado tan en serio que está impulsando que sus entrenadores, todos, se formen en rugby inclusivo para que todos los jugadores puedan pasar por todos los equipos. Para Meri esta es "una modalidad que se está practicando en todo el mundo y que está creciendo porque se ven los resultados". En su opinión, el modelo que representa la película "Campeones", con un equipo de baloncesto de personas con discapacidad, "está bien, pero representa una visión del deporte inclusivo con barreras": "En nuestro equipo hay jugadores que no tienen discapacidad, que tienen una edad o que utilizan este equipo para comenzar a jugar al rugby y pueden terminar en competición; es el jugador el que decide sus objetivos", concluye.