A nadie le amarga un dulce, aunque luego haya países más o menos golosos en función de los gustos de sus ciudadanos, de su historia, de su despensa y materias primas... Tienen fama los ucranianos de ser precisamente uno de los que más se deleitan en torno a una buena mesa repleta de tartas, pasteles, cupcakes... Pequeñas joyas a base, fundamentalmente, de masa de harina de trigo, como no podía ser de otra forma en el considerado “granero de Europa” por la amplia extensión de “tierra oscura” o “suelo negro” rico en humus que produce cereal en abundancia.

Las frutas y las cremas sirven para completar las creaciones reposteras de Ucrania, un país sobre el que en poco más de dos meses toda Europa y gran parte del mundo ha hecho un curso intensivo a causa tristemente de la guerra. Era hasta ahora quizás un gran desconocido por la inmensa mayoría, pero con una historia, una cultura y, por supuesto, una gastronomía muy rica e interesante.

Con un amplio conocimiento sobre esta última se ha venido a Asturias la joven Sofía Kapustyanskaya, como muchos compatriotas de forma obligada al tener que huir de las bombas y ponerse a salvo. Repostera en su país, ha querido continuar con su profesión en España, concretamente en Lugo de Llanera, donde se ha establecido con cinco de sus nueve hermanos.

Con 22 años, está dispuesta a endulzar el día a día a sus familiares –todos a su cargo, al ser más pequeños– para que no sufran por estar lejos de sus seres queridos, muchos todavía en Sumy, su ciudad de origen, al este de Kiev y no muy lejos de la tristemente célebre Járkov, sometida a un brutal asedio desde el principio de la guerra.

Sofía Kapustyanskaya también ha encontrado en la repostería una forma de ganarse la vida en Asturias. Así que se ha puesto a elaborar postres típicos de su tierra para vender a todo aquel que los quiera probar y esté dispuesto a descubrir el dulce secreto de Ucrania.

“Allí trabajé en una gran confitería, a veces hacía pasteles en casa por encargo también”, explica la joven repostera. Entre los principales pasteles que menciona como típicos, uno que puede que sea el más conocido, el llamado “Napoleón”, que “se prepara muy a menudo en Ucrania, está hecho de láminas de hojaldre y natillas de leche”, añade Sofía. “También está el llamado ‘Medovik’, a base de miel con crema de mantequilla. Populares, además, son los conocidos cupcakes con crema encima, puedes ponerles fruta o chocolate. Yo los hago de chocolate y vainilla”.

No le resulta difícil encontrar en Asturias los ingredientes para sus dulces elaboraciones, que poco a poco ganan adeptos. “Aquí piden mucho chocolate. En Ucrania cociné muchos cupcakes, galletas, pasteles, postres en porciones... Era muy popular donde yo vivía”, explica Sofía, que estudió Tecnología de los Alimentos, una especialidad de formación profesional en su país. “Decidí que elegiría la profesión de pastelera para mí”.

Tener a sus hermanos al cargo y hacer dulces no le ha dejado mucho tiempo para conocer la gastronomía asturiana y, en concreto, la repostería. “No sé muy bien qué es lo tradicional aquí, pero me interesa centrarme en lo que conozco, lo de mi país”, concluye Sofía Kapustyanskaya. “No hablo mucho español y las redes sociales no me interesan para vender mis pasteles. Lo mejor para comunicarse conmigo es vía Whatsapp en el 00380508481147”.