Once obras para once parroquias y una ilustración que represente una seña de identidad de cada una de ellas. Es el trabajo de la artista Isabel González que, sobre un mapa con las once entidades de población en las que se divide Llanera, ha situado una tabilla con un dibujo de uno de los emblemas o monumentos de cada localidad. Puede disfrutarse desde hace unos días en la recién inaugurada sección local de la Casa de Cultura de Posada, dedicada a la historia y a los autores del concejo, además de a la consulta de hemeroteca de prensa sobre el municipio.

González, diseñadora gráfica por la Escuela de Arte de Oviedo, además de graduada en Información y Documentación por la Universidad de León (es asimismo bibliotecaria en Llanera, pero en el equipamiento público de Lugo), tiene amplia formación en materia de ilustración científica, caracterizada, entre otras cosas, por la precisión en las representaciones gráficas. No falta en las ilustraciones realizadas para la Casa de Cultura de Posada. Pese al pequeño tamaño de las tablillas y la discreción de los tonos utilizados, siguen llamando la atención por su belleza y detalle. La iglesia de Santiago se representa como patrimonio destacado de la parroquia de Arlós; la cerámica negra como seña de Santa Cruz; la capilla de la Virgen del Fresno como elemento notable de Bonielles; la iglesia de Santa Eulalia como imagen que identifica a Ferroñes; el palacio de Villanueva a San Cucao; la plaza de La Habana a Posada; los hórreos a Ables; la celosía de la iglesia de San Miguel a Villardeveyo; el llamado tablero de cancel a Lugo; el Molino de la Ponte a Cayés y, por último, la Casa de los Rodríguez de Pruvia a la parroquia de la que toma el añadido la denominación que se le da a esta familia. La artista, que explica que la idea de realizar este mapa con las ilustraciones correspondientes a cada parroquia para la nueva sección local de la Casa de Cultura de Posada surgió entre varias personas, explica que no fue fácil elegir la imagen para representar a cada una de las zonas. “Realmente no es fácil porque hay parroquias que tienen bastante contenido”. Además, añade, ella quería representar también “los distintos tipos de arquitectura” que tiene el concejo, contando con los de carácter popular, los hórreos, la etnografía local, y dedicar asimismo un lugar a Lucus Asturum, a la historia romana en la zona de Llanera. En este último caso es la placa de cancel la que remite a esta historia: se trata de una pieza expuesta en el Museo Arqueológico de Asturias por su relevancia y que fue hallada en las excavaciones de la zona de la antigua iglesia de la parroquia, donde había sido reutilizada como cobertura de una tumba del cementerio medieval. Isabel González explica que con su trabajo quería que todo lo que representa a Llanera se viera “un poco reflejado” en la obra de la Casa de Cultura. De ahí que en algunas tabillas aparezcan incluso animales pastando junto a los monumentos o iglesias. Por ejemplo, hay una vaca en la obra que representa a la iglesia románica de Santiago de Arlós, donde también aparece el hermoso tejo que se sitúa a la derecha del templo y puede incluso apreciarse, pese al reducido tamaño de las obras, que es profusa la decoración del arco de la portada de este relevante monumento (es Bien de Interés Cultural desde 2006 y constituye uno de los elementos más destacados del patrimonio histórico de Llanera). “He buscado que se viese reflejo de todo lo que es el municipio, que también tiene una gran tradición ganadera y por eso la vaquina, porque hay un gran arraigo de la ganadería y de ferias ganaderas muy relevantes. Pero no ha sido fácil elegir un motivo para cada lugar, porque podían ser varios y cuesta elegir”, incide la autora. A la hora de plantearse cómo realizar el trabajo, González tuvo en cuenta varios aspectos. Como la obra iba a estar en un espacio destinado a acoger obra e historia de todo el concejo, pretendía que los vecinos de cualquier parroquia que llegasen al lugar pudieran sentirse identificados con lo que encontrarían en la pared y sobre el mapa. “Como era para la sección local de Llanera que se acaba de abrir, para un espacio de este tipo, se trata también de que toda la gente que venga se sienta un poco identificada y un poco representada”, explica, a la vez que detalla la elección de los tonos sobrios y poco llamativos. “Acababan de pintar la pared con el fondo en tono gris y yo quería fuera discreto, que no destacara tampoco mucho sobre el resto, ni sobre los libros ni el mobiliario”, añade. Se pensó aún en más detalles. En que la obra “diera contenido” al lugar en el que iba a estar. “Es algo decorativo pero además se encuentra en la sección local de la biblioteca y aporta conocimiento”, explica en relación al hecho de que la obra ofrece información sobre del patrimonio, las costumbres y la forma de vida tradicional del territorio del municipio. Preguntada acerca de los detalles técnicos del trabajo, se refiere a que el mapa y las siluetas están realizadas en acrílico y sobre ellos se colocaron las tablillas. “La idea de las tablillas fue un poco pensando un poco en relación a la escritura cuneiforme, de historia de las bibliotecas, los libros... Aunque no sea exactamente eso. Después la idea de hacer las ilustraciones con rotring y tinta, casi con plumilla... Todo va también en la línea de la discreción de los tonos del conjunto de la obra y del espacio en el que se ubica”, señala Isabel Rodríguez. La nueva sección local de la Casa de Cultura de Posada cuenta con un conjunto de documentos de autoras y autores locales, obras literarias, estudios sobre historia y patrimonio local y diferentes áreas temáticas relacionadas con el concejo. También sobre “Llanera es Arte”, iniciativa que reúne a todos los artistas del municipio –también en una web del mismo nombre en la que aparecen todas sus biografías y trabajos–, un colectivo muy implicado en la vida del concejo y que trabaja en estrecha colaboración con el Ayuntamiento en diversas propuestas, como ha sido esta de contribuir con una intervención artística en el espacio. La nueva sección local de la Casa de Cultura de Posada de Llanera también cuenta con un servicio de hemeroteca a disposición de los usuarios que es una recopilación de prensa relacionada con el municipio desde el año 1988 de forma continuada. Pueden consultarse asimismo diferentes artículos de décadas anteriores, actualmente en proceso de digitalización, según precisan desde el Ayuntamiento.