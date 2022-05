Los tres centros de estudio de los que dispone Llanera, en Posada, Lugo y Soto, cuentan con un sistema de entrada y salida automatizado que les permite estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta medianoche todos los días de la semana. Todo el que quiera tener acceso a esos centros tiene que pedir una tarjeta de aproximación en la "Casa Participa", perteneciente al Área de Juventud del Ayuntamiento, que le permitirá entrar y salir de estos centros.

"No es un espacio vigilado y antes daba problemas porque entraba gente que no tenía que entrar", explica la concejala de Dinamización Social y Comunitaria, Isabel Fernández, de Podemos, que asegura que desde que se instaló este control todo funciona mejor: "Hemos puesto cámaras a la entrada y con este control sabemos quién entra y quién sale de los centros, la tarjeta no cuesta dinero pero nos permite saber qué personas están en el centro en cada momento y, además, todo queda registrado".

Isabel Fernández explica que hay algunos jóvenes que, sobre todo en época de exámenes, querrían tener acceso a los centros de estudio en horarios que van de la medianoche a las 8 de la mañana, pero que esa posibilidad aún es difícil de poner en marcha. "Estamos buscando una manera de abrir ininterrumpidamente, pero hay problemas por la calefacción, la luz y, en general, el gasto energético". Si bien, asegura que están "investigando" alguna manera de hacerlo sin que esos gastos sean excesivos.