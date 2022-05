Una patrulla de agentes de la Policía local de Llanera actuó de urgencia en un domicilio de Lugo efectuando maniobras de reanimación a un bebé de pocos días que presentaba síntomas de ahogamiento contribuyendo a salvarle la vida antes de que llegasen los servicios de emergencias. La situación se produjo el pasado sábado, día 14 de mayo, según ha podido confirmar este periódico, y el pequeño se recupera de manera favorable, aunque no han trascendido todos los datos en relación a cómo se produjo el suceso. Fuentes de la Policía local se limitaron a indicar que la situación efectivamente tuvo lugar el sábado, pero sin ofrecer ningún detalle. No fue posible contactar con los agentes responsables de la afortunada actuación, que no se encontraban ayer por la tarde de servicio.

