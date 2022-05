Llanera tendrá un stand propio en la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón. El municipio estará presente por primera vez en la popular y multitudinaria cita del verano y lo hará con un espacio que ponga en valor las posibilidades del concejo en el ámbito económico y empresarial aunque también lo usará para dar a conocer otras opciones culturales y turísticas de un municipio que el Ayuntamiento promociona como un lugar "para trabajar y vivir".

El contenido del stand aún no está totalmente definido, pero lo que sí tiene claro el gobierno local es que se tratará de un punto en el que habrá actividades y presentaciones de promoción del municipio todos los días. Algunas de esas presentaciones se retransmitirán incluso en directo a través de redes sociales y otros canales de difusión. De lo que se trata es de dar a conocer el municipio no solo a todos los asturianos si no también a la gran cantidad de público que acude desde puntos de fuera de la región.

Es, además, una opción para que los vecinos de Llanera que también acudan tengan allí su punto de referencia particular en la Feria de Muestras. La cita se celebra este año del 6 al 21 de agosto en el recinto Luis Adaro de Gijón.