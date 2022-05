Los parques de Llanera, con sus zonas de juego para los más pequeños y sus áreas verdes y de descanso u ocio, son espacios "mimados" por el Ayuntamiento, que considera esencial su cuidado para un municipio que crece en población joven y cuenta con muchas familias con hijos. Son lugares para el disfrute al aire libre, pero también para la convivencia y el respeto. Y son estos últimos valores los que se fomentan desde el ámbito municipal con una novedosa iniciativa que señala cuáles son los "mandamientos" para el buen uso de estas áreas: en los puntos de acceso hay cartelería elaborada al efecto en la que se explica cómo todos deben contribuir al cuidado del espacio y de su entorno.

Los carteles cuentan con una explicación escrita y gráfica muy sencilla pero clara. En ella, el primer "mandamiento" es "Cuidar", que engloba las indicaciones de "no romper, no tirar, no pintar". El segundo es la recomendación de la "Limpieza", que propone el "uso responsable" del espacio y el cuidado general del medioambiente y el entorno. Y el tercero es el "Respeto", que incluye comportamientos cívicos y "no pegar o insultar" además del uso de cada área del parque según la edad correspondiente determinada.

Este tipo de cartel puede verse, por ejemplo, en el parque Ovidio Libardón, de Lugo de Llanera, recientemente remodelado en su zona de juegos dentro del plan municipal de mejora general de estos espacios infantiles de ocio del concejo. Invertir en estos espacios es hacerlo “en calidad de vida”, señaló el alcalde del concejo, Gerardo Sanz, cuando se dieron a conocer los planes de remodelación de estas áreas de esparcimiento, algunos ya ejecutados y otros en proyecto.