Gerardo Sanz, alcalde de Llanera desde 2015, está al frente de la gestión de un municipio de gran dinamismo económico, que se prepara además para seguir creciendo en empleo y población. Territorio de extensas áreas industriales que acogen algunos de los grandes centros de trabajo de la región, el concejo cuenta además con una amplia zona rural y numerosos parajes para la práctica del turismo de naturaleza, un aspecto tal vez aún algo desconocido de una zona en el centro de Asturias de la que Sanz destaca su calidad de vida y servicios y que se trata de un lugar “para trabajar y para vivir”.

–Llanera crece: en empresas, población y en afiliados a la Seguridad Social.

–Estamos de moda. Estábamos en un momento importante antes de la pandemia, cuando había ya datos económicos positivos, muy buenos en cifras de empresas y empleo. La crisis sanitaria nos retrasó a todos, se cortó ese crecimiento. Pero estamos de nuevo en un momento muy bueno, de gran auge: en 2021 nos recuperamos bastante bien y en 2022 estamos muy arriba, con muchísima mejoría. Arriba en datos de empresas, de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, que es un dato muy importante para nosotros y es lo que además nos diferencia un poco del resto de concejos de Asturias y de España, tener más afiliados a la Seguridad Social que habitantes. Rondamos los 14.000 habitantes. Y en este momento, según los últimos datos, los de abril, rozamos casi los 23.000 afiliados a la Seguridad Social: es un nuevo récord, la cifra más alta de toda la historia municipal. Hay muchos más datos objetivos que corroboran esta línea ascendente de Llanera.

–¿Por ejemplo?

–En tasa de paro tenemos un dato mucho mejor que el que teníamos hace unos años. Ahora la tasa media de paro registrado es del 11,5 por ciento. Creo que estamos en un nivel similar al de 2008, mejor que la media de Asturias y de la mayoría de los concejos. Otro apunte relevante, ratio de contratos indefinidos por habitante: en Llanera tenemos el más alto. Hay 1.537 contratos indefinidos, 0,11 por habitante. Y si se trata de contratos realizados en el último año, no somos los primeros, pero casi. Somos los segundos. Hubo 14.770 contratos nuevos en el último año, incluyendo aquí los temporales claro. Llanera alberga grandes centros de trabajo en sus polígonos y en el Parque Tecnológico de Asturias y los buenos resultados se deben a la calidad de las empresas que tenemos, a la fortaleza del sector empresarial asentado en nuestro municipio.

–El concejo va a contar con un nuevo polígono en la zona de Pando tras años con el suelo industrial agotado. Son más de 300.000 metros cuadrados.

–Y va a ser poco. Este nuevo espacio forma parte de los casi dos millones de metros cuadrados de suelo que el Principado ha tenido secuestrados desde 2003, casi dos décadas. Pero hay que ir paso a paso. Estamos a tope con ese proyecto. Es necesaria una modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio para la recalificación del suelo y actualmente está ya en desarrollo la exposición pública y el trámite ambiental. Es un enclave espectacular, con las conexiones ya hechas, situado entre las vías de tren, una autovía y el polígono de Silvota, todo llano y con todas las facilidades para su desarrollo. Va a ser un polígono nuevo fundamental. Todavía el otro día un empresario veterano en el concejo me decía que el único hándicap que tenía Llanera es que llevaba muchos años sin tener suelo industrial.

–¿Algún plazo sobre cuándo llegará a estar ese suelo a disposición de las empresas?

–Sinceramente no me atrevo a darlo porque requiere de desarrollos administrativos y gestiones que no dependen del Ayuntamiento en algunos casos. Lo que sí puedo decir es que la agilidad será máxima en lo que tiene ver con nosotros. Hay una gran implicación de la oficina técnica con el tema y desde el minuto uno que se supo que el Principado liberaría el terreno el Ayuntamiento se puso a trabajar en lo necesario para este trámite de información pública actual. En cuanto se conoció la decisión del Principado yo creo que en un mes estaba todo el trabajo hecho. Y en todos aquellos plazos que sean de nuestra competencia, ahí estaremos para agilizarlo.

–Prevén contratar este año la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para el municipio.

–Era hora, sí. Tenemos un gran retraso en el ámbito urbanístico, hay que actualizar el municipio y prepararlo para ese crecimiento que es ya y el que se prevé a futuro. Las normas subsidiarias son de 2003, no son adecuadas a las necesidades que ya hoy presenta el concejo y a las oportunidades que se le abren. Una vez aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos la nueva relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento se va a sacar la plaza de arquitecto y el primer trabajo que este tenga va a ser sacar adelante el pliego para contratar el plan general.

–Los objetivos de ese nuevo plan urbano son diversos, pero uno de ellos es favorecer el desarrollo de las zonas rurales, no solo residencialmente, sino en cuanto a posibilidades de actividad económica.

–De lo que se trata es de ampliar los núcleos en la zona rural, las áreas en las que se pueda edificar. Pienso que es algo importante y ,dentro de unos márgenes, creo que Llanera tiene mucho potencial en esa línea. Tenemos una zona rural con servicios, calidad de vida y cerca de todo. Y queremos ver esa posibilidad de crecer. También hay cuestiones, avances, nichos de empleo, nuevos sistemas de cultivos, manejos o gestión de la agricultura y la ganadería que en 2003 ni existían o se nombraban. Por ello también el plan necesitará analizar estas cuestiones.

Atraemos gente joven por calidad de vida, servicios y algo que nos diferencia y de lo que estamos orgullosos: tenemos los colegios más cuidados de toda Asturias

–Explíquese.

–Las normas actuales limitan el desarrollo de algunas actividades económicas. No estamos hablando de nada extraño, puede ser por ejemplo, hasta una quesería. Hay algunas iniciativas que pueden tener dificultades para su desarrollo en zona rural porque nuestras normas son muy antiguas y cerradas, constriñen mucho todo. No contemplan algunas oportunidades o propuestas que pueden empezar a revelarse como nuevos nichos de empleo y hay que adaptar el plan a esas nuevas realidades tecnológicas y sociales y que a la vez pueda generarse también empleo en las zonas rurales.

–Empresas y casas. La Junta de Gobierno local analiza cada semana peticiones de ampliaciones de naves, inicio de actividad y siempre alguna licencia para construcción de vivienda unifamiliar.

–Hay muchas solicitudes de obra en los polígonos. Todas las semanas dos o tres obras mayores en naves, instalaciones de empresas o para nueva actividad. En licencias de actividades ya en 2021 se venía notando un crecimiento importante, que fue del 47 por ciento respecto al ejercicio anterior. Y este año las cosas van también muy bien. Y hay mucha petición para vivienda unifamiliar. Estamos hablando de diferentes parroquias del municipio en que notamos un gran incremento en vivienda de nueva construcción. Pruvia, San Cucao, Ables, también en zonas como Castiello, Fonciello, Andorcio…. Y va a haber más. Llanera es un sitio cómodo para vivir, cercano a todas las grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés y con mucho empleo cerca y, por tanto, es factible que la gente quiera venir. Este es un concejo con determinadas características que están marcando esa atracción de población.

–¿Por ejemplo?

–Estamos cerca de todo, en el centro del centro de Asturias, mucha gente trabaja aquí o cerca y tenemos todos los servicios. Transporte y cercanía a los grandes núcleos, acceso a la cultura, al deporte y a todos los servicios que pueda querer una familia y sobre todo una joven. Y con precios de la vivienda más baratos que en el resto de municipios del centro. Aquí los pisos vuelan. Pero hay un diferencial importante, por el que trabajamos y del que nos sentimos muy orgullosos, que son nuestros colegios públicos. Tenemos los colegios mejor cuidados de Asturias. Los mejores entre todos. Con todos los recursos necesarios. Y después “la escuelina”, la escuela infantil de Posada, un ejemplo de gestión y atención a los más pequeños. Estamos trabajando además en la futura escuela de Lugo, viendo que ya una sola se nos queda pequeña con respecto a la población infantil que tenemos.

–Queda ya solo un año para las elecciones autonómicas y municipales. ¿Ha decidido ya si quiere repetir como candidato a la Alcaldía?

–Preferiría seguir hablando de empleo y empresas en Llanera.

–También interesará a los ciudadanos.

–Yo soy informático de profesión y nunca he querido ser un rehén de la política. Y quienes tenemos una profesión estamos ya en una edad complicada y hay que pensar. Tengo casi 47 años y otros cuatro años, ¿con cuántos salimos de aquí? ¿Con más de 50? Estamos pensando.

–¿No lo ha decidido?

–No, no está decidido. Pero no me gustaría dedicar tiempo a hablar de esto. Estoy centrado en la gestión municipal, hay mucho trabajo y queda un año de mandato, que da para mucho. Estamos contentos, Llanera va muy bien, salimos de la crisis de la pandemia reforzados, creando expectativas y generando confianza en las empresas. Nos están visitando y llamando, estamos gestionando cosas importantes de empresas que quieren venir, que preguntan, y se va ir preparando un futuro yo creo que interesante.

–¿De qué empresas estamos hablando?

–Yo en estos temas soy como los curas. Secreto de confesión.

–¿Sus relaciones con el Gobierno del Principado son buenas?

–Somos el tercer municipio en afiliados a la Seguridad Social, uno de los concejos con mayor cifra de empresas y calidad del empleo, que crece en población en un contexto general de descenso en Asturias. Algo será Llanera… Y Llanera suena para bien, cuando se habla de Llanera suele ser para bien. Y eso es bueno para toda Asturias. Es una pena que a veces no podamos compartir todas esas noticias en positivo, esos mensajes en positivo para Asturias, con el Principado.

–¿A qué se refiere?

–A que Llanera tiene un papel importante y a que su buena marcha es buena para toda Asturias. Sin más. Y seguiremos trabajando en esa línea.

–Dibuje un escenario de futuro para Llanera. ¿Cuál tiene en la cabeza?

–Llanera para vivir y trabajar. Lo tenemos todo y vamos a seguir creciendo en esa línea de población y empleo acompañada de los mejores servicios públicos como nuestros colegios. El futuro para Llanera tiene que pasar por esa actualización del plan urbano, para que ponga las bases de lo que aquí tenemos para desarrollar y seguir creciendo. La mayor riqueza que tiene Llanera en cuanto a desarrollo económico son los polígonos y el Parque Tecnológico, las empresas que tenemos. Y hay una zona rural increíble para vivir, con posibilidades de desarrollo agroganadero además. A partir de ahí consolidar también los núcleos más urbanos. Lugo tiene un gran desarrollo de vivienda previsto, con más de 700 pisos. Pero Posada necesita la variante. Hay que pensar en la Posada del futuro, en la ciudad del futuro, con una ordenación diferente. Estamos hablando de que Posada es ahora casi todo alrededor de una calle principal colapsada de tráfico la mayor parte de los días. Tener la variante permitirá buscar otra arquitectura y otra situación para la capital del concejo.