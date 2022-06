Ana Luque, vecina de Lugo de Llanera, salió a dar un paseo y a hacer unas compras en la tarde del pasado lunes por el centro de la villa. Y en el trayecto del supermercado a su casa, mientras tiraba el ticket de compra a la basura, "se me cayó la cartera y no me enteré, llevaba la mochila abierta y debió escurrírseme sin darme cuenta". Así que siguió andando, llegó a casa, sacó la compra y fue entonces cuando se percató de que el monedero no estaba en su sitio. "Menudo disgusto, porque había sacado dinero por la mañana para el mes en el banco y no lo había dejado en casa, eran 600 euros y ya pensé que nunca los iba a recuperar", relata.

Pero a veces ocurre lo inesperado, y un "hada madrina" particular obró lo que parecía un pequeño milagro. Zineb Mbarki, vecina también de Lugo, pasó al poco rato de paseo por el mismo sitio y vio la cartera tirada en el suelo. "Pensé que era una mochila cuando la vi de lejos, pero luego ya me di cuenta de que era una cartera, así que la cogí y la llevé a casa, en la calle no había nadie en ese momento", relata.

Su primer impulso fue llevarla a la comisaría de la Policía Local de Posada "para que ellos se hicieran cargo, porque yo no quise ni abrirla, no miré lo que tenía dentro", confiesa la vecina, natural de Marruecos y asentada en Llanera desde hace 18 años. Fue su marido, Said Bemmeriem, quien decidió abrir el monedero para "ver si llevaba alguna documentación y nos podíamos poner en contacto con el dueño". Y entonces saltó la sorpresa, porque ambos conocían a Ana Luque, la dueña del monedero y su contenido.

"Pregunté a la vecina por el teléfono de Ana, pero no lo tenía. Su hijo le puso un mensaje en Facebook, y yo fui a su casa después de ver el DNI". Un intento fallido, porque Ana no estaba en su domicilio: "había salido disparada a ver si encontraba la cartera, y a dar de baja las tarjetas porque estaba segura de que no iba a aparecer. También me puse en contacto con la Policía, pero me recomendaron esperar", relata Luque por su parte.

Entretanto, Zineb Mbarki había vuelto a su casa, y otra vecina le comentó que acababa de ver pasar a Ana por la calle. "Volví a su casa, pero no había llegado todavía, así que dejé aviso a su vecino para que viniera a mi casa a por la cartera", indica. Tras muchas idas y venidas, las dos mujeres pudieron reencontrarse finalmente, apenas dos horas después de perder el monedero, para recuperar todo su contenido. "Ha sido un milagro, menos mal que la encontró Zineb, porque pensé que como mucho recuperaría la documentación", subraya la vecina. "No ha sido nada, pero para la próxima, no dejes la mochila abierta", le alecciona su "salvadora". Un gesto de buena vecindad que se repite con más frecuencia de la que se cree y que ha hecho posible recuperar un buen pellizco de dinero.