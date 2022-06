Alonso Grela estuvo entre el miércoles y el domingo pasados en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con los mejores jugadores de baloncesto de su generación. El base mierense, que lleva tres años estudiando y jugando en el equipo del Colegio École, de Lugo de Llanera, fue uno de los 17 convocados por el combinado nacional sub-16 para una concentración de la que saldrán los 12 elegidos para disputar el campeonato de Europa que se va a celebrar entre el 12 y el 20 de agosto en la la ciudad de Skopje, en Macedonia del Norte. El asturiano estuvo junto a los más destacados de las canteras más potentes de España, jugadores del Real Madrid, FC Barcelona, Estudiantes, Valencia o Joventut de Badalona.

Ya de vuelta en Asturias, este mierense de 1.85 de estatura, que cursa Primero de Bachillerato, reconoció que ser convocado será "difícil", pero que solo el hecho de que se haya fijado en él es para estar satisfecho. "Es un poco raro, estoy muy contento". Grela explica que en el École, colegio en el que lleva tres años, "se respira baloncesto en todos los cursos". Sus comienzos fueron en el Villa de Mieres y durante este curso en el École, además de los partidos con el equipo cadete, recibió cursos de tecnificación impartidos por Guillermo Arenas, exentrenador del equipos como el Oviedo Baloncesto, el Huesca o el Ourense esta misma temporada. Arenas, además, estuvo de ayudante en el Círculo Gijón Baloncesto, equipo con el que Grela llegó a entrenarse esta pasada temporada.

El cadete del École ganó esta campaña el campeonato de Asturias y eso les permitió participar en el campeonato de España de clubes, donde se enfrentaron a los mejores clubes del país. "Se nota mucho el salto cuando sales de Asturias, podíamos competir pero eran equipos mucho más físicos, más grandes, con más nivel; lo hicimos bien, dimos buena imagen pero hay veces que no puedes luchar todo el partido cuando hay tanta diferencia", explica sobre la experiencia.

Para Grela el baloncesto ha sido casi toda su vida. Un deporte en el que comenzó con tan solo 5 años: "Desde pequeño se me daba bien", reconcoe. Ahora que lo practica a un nivel más alto asegura que no resulta fácil compatibilizarlo con los estudios a medida que va subiendo el nivel de exigencia en uno y otro ámbito, aunque lo va consiguiendo y sacando bien las dos cosas: "Es muy duro estudiar y entrenarse al baloncesto, pero en el colegio me ayudan mucho, durante esta concentración que tuve con España tenía exámenes y me los movieron para más adelante".

El futuro está aún por escribir para Alonso Vega, pero es consciente de que para seguir evolucionando como jugador de baloncesto puede que más tarde o más temprano tenga que salir para continuar con su evolución: "A lo mejor es el momento de dar el salto y salir de Asturias, no lo sé, de momento estoy en el École".