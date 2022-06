En el pueblo de Villabona, en la salida hacia Serín, un mar de verduras y hortalizas ecológicas se extiende a lo largo y ancho de un prado enorme, con 36 invernaderos que dan frutos apetitosos desde el año 2018. Rural Ecolab es, desde entonces, un proyecto sostenible, puesto en marcha por Rodrigo Caunedo y varios socios que han visto en el campo y en las cosas bien hechas una oportunidad de futuro.

Fue en el año 2017, cuando, “pensando sobre un desarrollo rural posible, en esta región con recursos y con una producción agrícola escasa para abastecerla, me parecía un oportunidad”, señala Caunedo. Se trata de “una idea nacida en Asturias con la finalidad de poner en valor nuestra huerta, produciendo de manera respetuosa con el medio ambiente y los recursos naturales”, y desde entonces no han dejado de crecer y de recibir premios. El último, el premio a la horticultura de la pasada Feria de la Ascensión en Oviedo, para destacar el rápido crecimiento de la producción hasta contar con 12.000 metros cuadrados de cultivo, 1.500 de huerta exterior y una pumarada de 1.400 metros, con llagar tradicional incluido. Antes, también este año, también recibieron la distinción de la sociedad Gorfolí-Santufirme para resaltar las iniciativas empresariales del concejo, dando así buena cuenta del éxito de su empeño.

Para ello cuentan con un equipo multidisciplinar, “personas con experiencia en diferentes ámbitos profesionales que quieren aportar y contribuir al desarrollo del proyecto”, indica Caunedo, antes de recordar que “necesitamos dar pasos hacia el futuro mejorando la productividad, mejorar el modelo que utilizamos, diferenciarnos al llegar al mercado, y hacerlo desde el máximo respeto a la biodiversidad”. Todo ello en un contexto en el que “muchas personas quieren un cambio, el futuro nos ha pillado con deberes necesarios sin hacer en el campo, y la Administración debe facilitar un gran cambio”.

Ellos se aplican en la producción de tomate, calabacín, lechugas, fresas, repollos, guisantes, fabes y hasta perejil en la finca “El Borrón”, y el futuro pasa por “continuar produciendo y hacer rentable esta empresa, compartir nuestra experiencia para que otras muchas manos puedan contribuir a un futuro mejor, y vivir de esta actividad. Hemos empezado con mucha ilusión una línea formativa para hacer cantera, para el desarrollo de futuros profesionales del campo, es muy necesario”, sostiene su fundador.

No en vano la importancia de la producción ecológica va en aumento, y “debemos hacernos conscientes”, recalca Rodrigo Caunedo, antes de explicar que “no me refiero solo a una certificación en producción ecológica, que parece lo más adecuado, sino a que toda la producción primaria debería ser cada vez más eco-lógica”. Y añade: “conozco varios casos ejemplares, muy respetuosos con el medio aunque no hayan obtenido la certificación”, ejemplo de lo bueno que sería “pararse a pensar lo que les vamos a dejar a las futuras generaciones, o a costa de qué consumimos algunos bienes, la huella que dejamos…”.

En Rural Ecolab están encantados con los galardones recibidos, que “nos alimentan la ilusión, que es pieza clave para crecer y afrontar un día normal”, indican, a la par que agradecen “a la gente que nos reconoce, nos compra, nos ayuda, pero necesitamos seguir peleando por el futuro proyecto cada día, es duro y difícil”.

Por el momento siguen luchando con ilusión, y este año tienen planeado abrir a finales de junio las puertas de la finca los martes, viernes y sábados”para que la gente que nos visite pueda conocer la plantación y comprar directamente nuestros tomates, pimientos o fresas; son jornadas muy satisfactorias para nosotros”, concluye Rodrigo Caunedo, al frente de un mar verde y saludable que hace de Llanera un concejo cada vez más ecológico.