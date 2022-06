Lo medieval está de moda, hay muchas ganas de retomar la normalidad festiva y Llanera y los Exconxuraos triunfan. Hoy ya había personas esperando a las siete de la mañana para hacerse con alguna de las más de mil entradas que se pusieron unas horas más tarde, a las diez, para asistir a la cena medieval del próximo sábado día 2 de julio, una de las celebraciones centrales de la fiesta llanerense.

"Es una fiesta súper original, no nos la podíamos perder", confesaban en la cola las hermanas Susana y Lili Lastra, de El Berrón, esperando pacientemente en la fila bajo un sol de justicia. Lili ya fue a la cena "justo antes de la pandemia", y quedó "encantada, es una celebración única, muy bien hecha, nos lo pasamos muy bien y este año animé a mi hermana a que viniera, tiene que conocerla". Decidieron madrugar, porque "sabíamos que iba a haber mucha gente y también por internet, no nos queremos quedar sin entrada", aseguraban, con el encargo de hacerse con entradas para siete personas, "todos con el traje medieval casi a punto ya".

Como ellas, Juan Majada, ex presidente de la asociación "Llanera sin Barreras" también esperaba turno. "Yo ya vine muchas veces, este año con tres sobrinos de Avilés que tienen muchas ganas de fiesta, de recuperar la normalidad". Junto a él, la portavoz del PP de Llanera, Nuria Niño, aguardaba turno para hacerse con "las entradas para los miembros del grupo municipal, como una vecina más". Y sin dejar de recordar que "esta fiesta es especial porque simboliza la unión del concejo, se pensó para que todas las parroquias estuvieran aquí juntas y eso es lo importante, además de servir para recordar un hecho histórico que de no ser por el festejo igual hubiera pasado desapercibido con el paso del tiempo".

Isabel Valiente, de Cuenca, trabaja desde hace años en la óptica de Posada, y no ve la hora de la cena medieval para acudir junto con su marido. "Creo que nos dan una túnica, me peinaré de forma especial", indicaba, emocionada ante su primera vez en el festejo. "Todos me dicen que es mágica, tengo muchas ganas de vivirla, y más después de la pandemia", afirmaba.

La cola daba la vuelta al edificio de la Oficina Municipal de Turismo, y los empleados no daban abasto. "Se está vendiendo a un ritmo altísimo", indicaba Iván Pérez, mientras atendía a Isabel Fernández, vecina de Granda, en Siero, asistente por primera vez a la cena. Y con un encargo bien grande: entradas para 14 adultos y tres niños. "Ya tenemos los trajes en marcha, creo que lo vamos a pasar fenomenal", reflexionaba satisfecha por haber podido hacer la reserva de sus entradas.

Este año, como en ediciones anteriores, los boletos no se abonan en metálico en la Oficina de Turismo, sino que se hace una reserva (también puede ser por internet) para luego pagar las entradas en el banco y retirar las entradas una vez satisfecho el abono. Y al ritmo que marchan, será complicado hacerse con un pase más allá de hoy.