Carmen María Álvarez Alonso, la presidenta de la Asociación de Autónomos de Comercio y Servicios de Llanera responde rápidamente que en estos momentos la situación está "mal" para su sector y casi para todo. La subida de los precios repercute de forma directa en estos pequeños negocios, tanto por el aumento de los gastos como por la disminución en el consumo. Ella, por su parte, regenta la Peluquería Susi de Posada, donde nota especialmente la subida de la luz.

-¿En qué situación se encuentran los autónomos del concejo de Llanera?

-Mal. La gente que se estaba animando a consumir ha dejado de animarse. Cada vez pagamos más de luz, más de agua, más de todo y hay menos clientes, que miran más lo que se gastan.

-¿Cómo repercute todo esto en las empresas que están en su asociación?

-Somos todos autónomos y al autónomo todo le repercute. Las cuotas nos las subieron lo normal; pero nosotras, en la peluquería, notamos que la gente tiene menos presupuesto y que hay menos movimiento del personal.

-¿Qué tipo de autónomos son mayoritarios en Llanera?

-Hay un poco de todo, pequeño comercio, tiendas de ropa, joyería, alimentación, peluquerías, estética y servicios. También hay empresas de eventos, otras de eventos deportivos.

-¿Tienen problemas comunes?

-Más o menos sí que son comunes, sobre todo en el momento en el que la gente deja de consumir. Quizás lo noten algo menos en alimentación.

-¿Tienen alguna reivindicación que hacer en estos tiempos después del covid?

-La verdad es que estuvieron dándonos ayudas por el covid el concejo, el Principado y el Gobierno. Nos dieron muchas subvenciones si tenías pérdidas. Ahora, a nivel de Ayuntamiento, no a todos pero nos han bajado las tasas de basura. Dependiendo del epígrafe nos redujeron la cuota de basuras, no era normal que nos cobraran lo mismo que a un bar o que a una tienda de comestibles. La bajaron, no a todos los que deberían, pero las bajaron.

-¿Se tomó alguna medida en concreto en Llanera?

-En Llanera se dieron subvenciones a todos los sectores. A los ganaderos, que hay muchos, les dieron una ayuda que tenían que gastar en Llanera, se obligó a que lo que diera el Ayuntamiento se reinvirtiera en el concejo.

-¿Han sobrevivido los autónomos de Llanera al covid?

-Seguimos todos, no cerró ningún comercio. No sé si una estética cerraría, pero no fue por el covid. De los de la asociación estamos los que estábamos, alguno se salió del colectivo pero sigue abierto. Como siempre, los que tienen que pagar un alquiler lo pasan peor. La gente se mantiene, lo que pasa es que a menores. Al autónomo le toca trabajar más horas para seguir adelante.