Eva María Pérez es edil de Cultura, Turismo y Festejos de Llanera. De su área de responsabilidad dependen celebraciones del tamaño de la de Exconxuraos, que tuvo lugar este primer fin de semana de julio y congregó a miles de personas en el recinto de Ables. Pérez hace balance de la cita y también da cuenta de los planes inmediatos para el inicio de una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en Lucus Asturum, el emplazamiento romano localizado en Lugo sobre el que se sigue investigando.

–Nueva campaña en Lucus Asturum financiada por el Ayuntamiento.

–Sí, la nueva campaña de excavaciones comenzará la última semana de julio. Para nosotros la inversión en Lucus Asturum es una pieza clave en la apuesta por la cultura y el patrimonio del concejo. No solo es un tesoro para Llanera sino para Asturias y entendemos que exige una atención especial.

–¿A qué se refiere?

–Lo que nos gustaría es que el Gobierno del Principado se implicase más en el proyecto. Está más que demostrado que Lucus Asturum es una realidad, algo importante, y deberíamos establecer una fórmula de colaboración entre ambas administraciones para impulsarlo tal y como merece.

–Llanera acaba de vivir su gran fiesta de los Exconxuraos, un éxito de público, con más de 1.200 personas en la cena medieval.

–Es una fiesta única, diferente. Parte de un hecho histórico, lo que supone un factor importante para que los vecinos y vecinas se identifiquen con ella. Ha ido creciendo poco a poco, con humildad, respeto y sobre todo con el convencimiento de que tenía potencial como para convertirse en un referente a nivel nacional. Y eso es lo que hemos tratado de hacer: cuidarla, mimarla, y sin perder la esencia, seguir creciendo para convertirla en un atractivo cultural, turístico y económico para el concejo. Factor esencial es la colaboración entre los vecinos y el Ayuntamiento. Las asociaciones, los vecinos que participan en la recreación histórica… Hay una implicación máxima y esa es la mejor receta para el éxito: trabajo, colaboración y organización.

–¿Cuánto tiempo se emplea en preparar esta cita?

–Exconxuraos es una fiesta en las que se trabaja todo el año. Hay mucho trabajo que no se ve, contrataciones de artistas, escenarios, sonido, seguridad... Y trabajo de coordinación de todos los departamentos municipales. En las semanas previas se intensifica el trabajo, pero la preparación de la fiesta empieza un año antes. Me gustaría hacer una mención especial a todos los empleados municipales porque sin su implicación la fiesta no sería posible. Se vuelcan en todos los sentidos y hacen una labor extraordinaria. En materia de seguridad hemos dado un vuelco clave.

–Explíquese.

–Sacar los conciertos al exterior del recinto fue un acierto. Ganamos en seguridad y en organización y eso es fundamental. No olvidemos que han pasado más de 35.000 personas por el recinto y no ha habido ningún problema de seguridad. Algo que también dice mucho del trabajo previo que hay detrás de la fiesta.

–Desde la Feria de San Isidro, en mayo, hasta aquí no han parado.... Ahora llega el concurso de ganado, la Feria Ecológica, el Festival Bombastic...

–Llanera está de moda. Tiene potencial por muchos factores: situación geográfica, comunicaciones y porque tenemos la convicción de que se pueden hacer muchas cosas y que el concejo ocupe un lugar destacado en la región. Económicamente somos uno de los motores de Asturias y el turismo y los eventos son una pieza importante en ese empuje económico. Si tenemos buenos mimbres hay que aprovecharlos y eso es lo que estamos haciendo. Por capacidad, trabajo y entrega no va a ser.

–Han decidido llevar los festejos a los núcleos urbanos para favorecer a hostelería y comercio local. ¿Da buen resultado?

–El mejor termómetro es hablar con los hosteleros y comerciantes, y lo que nos trasladan es que están muy contentos. Era una apuesta arriesgada, pero la pandemia, de alguna manera, nos obligó a hacerlo, y a partir de ahí vimos que era algo muy positivo. Nuestra idea es seguir en esa línea, acercando las actividades a los núcleos urbanos, llenar los comercios y la hostelería, no solo de gente de Llanera sino de visitantes de otros concejos.

–Fiestas como Exconxuraos sitúan a Llanera a lo grande en el calendario festivo. ¿Son sus celebraciones multitudinarias ya seña de identidad del concejo?

–Es una de ellas. Festejos de prestigio, únicos y singulares, pero también es seña de identidad nuestro compromiso con el campo, con la ganadería. Llanera es capital ganadera. Basta con repasar el éxito de la Feria de San Isidro y lo que tenemos el próximo mes de agosto con el Certamen, la Subasta y la Feria Ecológica. Pocos concejos tienen ese compromiso firme con el campo, con los ganaderos y ganaderas. Nos sentimos orgullosos de esas raíces y peleamos porque se respeten, se reconozcan y, sobre todo, se pongan en valor. Y en esa tarea estamos, como siempre, de la mano de quien más sabe de ello: los ganaderos y ganaderas.

–El PP pide cambios, con críticas a que Exconxuraos pierde «rigor histórico».

–Pues me da pena escuchar esa crítica cuando estamos recibiendo tantas felicitaciones de dentro y fuera de Asturias. Además, esa falta de rigor carece de sentido cuando el propio alcalde ha recordado cada año en su discurso cómo surgió la fiesta, quiénes fueron sus promotores, el hecho histórico que la impulsó... El programa incluye tres pases de la recreación histórica que realizan los vecinos, tal y como se llevaba haciendo desde hace años, seguimos contando con la presencia de los pregoneros de ediciones anteriores, se ha hecho un esfuerzo en decoración para dar un paso más en esa ambientación medieval que queremos impulsar… No solo hay respeto histórico sino que nos preocupamos de seguir transmitiendo ese rigor en cada detalle de la fiesta.

–¿A qué atribuye estas valoraciones?

–Sabemos cómo surgió y, sin perder esa esencia, hemos ido creciendo para que sea hoy la gran fiesta que es. Lástima que en lugar de sumar se imponga la ceguera política. Pero cada uno sabrá cuál es el papel que quiere interpretar y el nuestro es seguir trabajando por la fiesta, orgullosos del éxito, de la unidad de todos los vecinos y vecinas y convencidos de que este es el camino. Ahora que he tenido la suerte de organizar la fiesta desde dentro, me gustaría tener un recuerdo muy especial para los tres concejales que me precedieron en el cargo, Mercedes, Sergio y Pili. Solo desde aquí se puede hablar con el verdadero sentimiento de lo que significa Exconxuraos. Así que mi máximo respeto y reconocimiento para ellos.