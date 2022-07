Las mujeres fueron las grandes protagonistas del segundo día de las jornadas de novela negra de Llanera, "Llanegra". Lo fueron porque la invitada era Marta Robles, escritora y periodista que vino a hablar de su última obra, "Pasiones carnales, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España" y porque presentó su obra la también escritora y periodista Aitana Castaño. Además, por el público asistente, mayoritariamente femenino, y también por algunos de los temas que se trataron, como el tráfico de mujeres o el olvido al que se ha condenado a algunas de ellas que tan relevantes han sido en la historia de España.

Marta Robles se reconoció como una "incondicional de la Semana Negra de Gijón" y aseguró estar planteándose mudarse a Asturias: "No sé si quedarme a vivir aquí". Sobre su faceta como escritora, Robles explicó que ha sido posible por "todo lo que he leído, escuchado, observado y todo lo que he robado de conversaciones ajenas". Su aspiración como narradora es que los lectores, cuando cojan uno de sus libros, sientan que "están viviendo dos veces".

La conversación fue llevando a las dos autoras por la trayectoria de Marta Robles y uno de los lugares en los que se detuvieron más tiempo fue en su labor como escritora de novela negra y creadora de la saga del detective Tony Roures, que tiene de momento tres títulos: "La chica a la que no supiste amar", "La mala suerte" y "A menos de cinco centímetros". Roures es un excorresponsal de guerra metido a detective que "mezcla sus investigaciones con sus recuerdos como corresponsal", explicó la autora. Entre los temas que le toca investigar los hay muy duros, como en "La chica que no supiste amar", una trama en la que se cuenta la historia de una mujer nigeriana, atada a una organización de trata de mujeres, obligada a prostituirse y a la que le detectan un cáncer de mama. Una dolorosa tragedia que sirvió a Robles para reivindicar "la ficción como una arma muy efectiva para que a pesar de todo lo que vemos en la televisión no nos volvamos monstruos".

El recorrido por la trayectoria de Marta Robles acabó en la obra por la que los asistentes habían sido convocados, un libro histórico en el que se narran las pasiones de los reyes durante la historia de España y sus consecuencias que la autora considera como su "aventura literaria más ambiciosa". En su opinión, "las grandes decisiones no se toman ni en el campo de batalla ni en grandes reuniones, sino en las distancias cortas". El libro le ha servido también para rescatar del olvido a mujeres que cambiaron la historia, como María Luisa Gabriela de Saboya.

Las jornadas siguen hoy con Ángel de la Calle, que presenta "Tina Modotti" y "Pinturas de guerra" junto a Pilar Sánchez Vicente.