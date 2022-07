Leontina Alonso, "Tinina", ya tiene un paseo que lleva su nombre en Posada y un monolito que se descubrió en su honor lo deja claro. Este es fruto de la colaboración entre el ceramista Manuel Cimadevilla y el cantero José Antonio García y se ha realizado en reconocimiento a la labor de quien fuera presidenta de la Asociación de Mujeres de Llanera durante 21 años. Ella, a sus 85 años años pudo disfrutar ayer del cálido homenaje que le hicieron sus compañeras del colectivo y los representantes municipales, que pusieron en valor su trabajo en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el concejo.

Leontina Alonso, muy agradecida, aseguró sentirse "súper feliz" por el reconocimiento y por lo que ella junto a sus compañeras fueron capaces de hacer. "Tuve unas compañeras maravillosas, que siempre me ayudaron y estuvieron a mi lado. Hicimos de todo, teatro, viajes, charlas, trabajos manuales, tantas cosas", dijo la homenajeada, que quiso extender sus agradecimientos de la actual Corporación a las anteriores porque "jamás me pusieron una pega y siempre me ayudaron".

La expresidenta de la Asociación de Mujeres se preparó unas palabras con las que expresó el "orgullo" que siente por el homenaje de sus vecinos: "Es para mí un orgullo inmenso la dedicatoria de este paseo, sobre todo porque viene concedido por los representantes de este concejo y también porque pasa por delante de mi hogar y podré disfrutarlo todos los días. Quiero dedicar este premio a todas las mujeres de la asociación, a mis compañeras, algunas de cuales ya han fallecido". Y es que, añadió, "sin ellas nada hubiéramos podido conseguir". "Vuestro trabajo aún no termina, lo que hemos logrado juntas ha marcado la diferencia en la vida de cientos de mujeres de este municipio. Levantemos el rostro y sigamos adelante con más dedicación que nunca, si hemos logrado todo esto en 20 años imaginaos lo que se podrá lograr en el futuro, aunque yo ya no esté en primera línea", añadió.

El alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, destacó la importancia de Alonso en la lucha por la igualdad: "En Llanera hay un camino andado en la igualdad entre hombres y mujeres y son ellas las primeras que empezaron a andarlo". Por eso, Sanz aseguró que "para el Ayuntamiento de Llanera es un orgullo estar aquí" y homenajear a una mujer que es "un ejemplo de lucha". El regidor quiso hacer extensible este reconocimiento a "todas las mujeres del concejo".

Isabel Fernández, concejala de Igualdad, no pudo estar presente pero sí que escribió unas palabras de glosa a la homenajeada que fueron leídas por Eva María Pérez, edil de Cultura. En ellas, Fernández habló de la deuda que tenía pendiente el concejo porque "no había en todo Llanera una calle con el nombre de una mujer", prueba de una discriminación contra la que lucharon mujeres como Leontina Alonso, que "vino a terminar con eso, a decirle a las mujeres de Llanera que tenían un espacio propio y a crear ese espacio".

Trabajo por la igualdad

Gonzalo Bengoa, de IU, por su parte, aseguró que "es positivo que una calle del concejo lleve el nombre de una mujer" y que "el trabajo de Tinina por la igualdad en este municipio es conocida por todo el mundo, una trayectoria que merece un reconocimiento como el que hoy se le está dando".

Nuria Niño, del PP, aseguró que "Tinina fue una mujer que siempre animó al resto de mujeres a hacer cosas" y destacó la importancia de que este homenaje se hiciera con ella "en vida" para que pudiera disfrutarlo con sus seres queridos.

El pasado 5 de marzo el pleno municipal aprobó por unanimidad, designar tres calles a tres mujeres relevantes del concejo: Marita González, Ana Fernández y Leontina Alonso, que desde ayer ya cuenta con su propio paseo.