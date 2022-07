Pinta desde que era pequeña, pero en el mundo del grafiti lleva menos tiempo, unos cuatro años, en los que ha hecho diferentes obras en Llanera, la última en el Instituto de Posada y, en concreto, un trabajo cuya temática es la igualdad y la lucha contra la violencia de género, realizado en colaboración con los alumnos. Tamara Riesco estudió en ese centro y de su paso por él guarda buenos recuerdos, aunque a sus 24 años ya dejó atrás esa etapa y sigue ahora adelante en busca de nuevos horizontes en los que lo que sí ve claro que mantendrá su afición por el arte.

En cierta manera autodidacta -"lo soy y no lo soy, porque he dado clases de pintura y he tenido profesores y personas que me han enseñado mucho y bien y a la vez también he ido haciendo las cosas por mi cuenta"-, es una de las artistas más jóvenes de Llanera y este verano tiene previsto impartir cursos de arte urbano para chavales del municipio en colaboración con el Ayuntamiento. Asegura que no tiene una temática única ni sigue ninguna tendencia concreta, solo "lo que me va saliendo".

"Me encanta pintar murales, son muy bonitos de realizar, mientras los estás haciendo, y por supuesto luego muy bonitos de ver cuando se han finalizado. Me encanta todo el proceso, pero no sigo ninguna tendencia. Me gusta la historia del arte y siempre voy investigando artistas más antiguos o más actuales y pinto un poco lo que me vaya saliendo. Sí es cierto que meto muchos colores, que sean grafitis llamativos, que se vean bien, hago bastante de estilo psicodélico, que es lo que más me mola, pero tampoco sigo por sistema ninguna tendencia", señala acerca de sus obras.

Hay también, si uno echa un ojo a sus perfiles en redes sociales, muchos rostros de mujeres y algunas otras temáticas relacionadas con series o personajes de actualidad (tiene obras sobre la exitosa "El juego del calamar" o sobre la cantante Britney Spears y el juicio que la enfrentó a su padre para librarse de la capacidad de custodia que este ejercía sobre ella). Y sí, ciertamente, muchos colores llamativos en la mayor parte de sus trabajos. También tienen tonalidades muy alegres los que ha realizado en Llanera, en colaboración con el Ayuntamiento.

"Pinto desde pequeña, pero más en serio en el mundo del grafiti empecé hace unos cuatro años, cuando me contactó la concejala de Juventud de Llanera, Isabel Fernández, y me preguntó si me atrevía a hacer un grafiti en Posada contra la violencia machista. Le dije que sí, y luego hice más trabajos municipales, un mural para el Día del Orgullo, otro con temática ecologista y ahora hace poco hemos hecho el del instituto, también contra la violencia machista", explica.

Riesco inició los estudios de Diseño Gráfico tras el instituto, pero después de dos años las asignaturas "tendían mucho a programación, y yo prefiero dibujar yo misma, no trabajar tanto con ordenadores", explica. Aunque realizó luego otra formación que nada tiene que ver con el arte -el módulo de Transporte y Logística que también hizo en el IES de Llanera-, nunca ha dejado de pintar y el arte y, en concreto, el urbano, ha seguido siendo una de sus grandes pasiones. Mientras valora hacia donde dirigir sus pasos "para seguir estudiando" el año que viene, de momento trabaja, prepara los cursos que impartirá este verano en Llanera y una próxima exposición para septiembre. "Estoy empezando y poco a poco, lo que vaya surgiendo", explica esta joven que está abriendo camino para el grafiti en Llanera.