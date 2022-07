"El cartel del festival es una locura, viene un fin de semana cargadito"

Don Patricio es un músico peculiar y los asturianos estamos de suerte: podremos disfrutar a este artista canario mañana, jueves, en el Boombastic, el festival que se celebra los días 21, 22 y 23 de julio en el recinto ferial de Llanera. El herreño compartirá sus ritmos latinos con el público presente en esta cita que se espera multitudinaria y actuará junto a más de 50 artistas como Natos y Waor, Ayax y Prok u Omar Montes, entre otros.

–¿Quién es Don Patricio?

–Es un cantante de Canarias al que le gusta mucho hacer su musiquita, el verano, y el rap. Además, tiene un grupo con sus dos mejores amigos Bejo y Uge llamado "Locoplaya".

–Hace poco ha sacado algún adelanto. ¿Es el inicio de algo más grande?

–Desde la pandemia estoy puesto con un disco que me ha dado muchos dolores de cabeza. Yo siempre he sido de sacar temas sueltos, esto de componer una lista larga me cuesta un poco. Al final te dejan de gustar la mitad y empiezas a quitar canciones. Es un trabajo muy tedioso. Pero sí, se viene un disquito.

–"Contando Lunares", su mayor éxito. ¿Le harta un poco?

–Es algo con lo que contamos todos los artistas. Gracias a Dios, el mismo año se me pegaron también otras canciones como "Enchochado de ti" o "Toda la vida" e incluso la sesión que hice con Bizarrap (artista argentino que también asistirá al Boombastic). La suerte que tengo es que al ser de España los latinoamericanos escuchan otros de mis temas colaborativos con artistas de allá, por lo que puedo descansar un poco de los hits que ustedes más conocen. Salgo del país y me doy cuenta de que he conseguido otras cosas.

–Hablando de "Locoplaya". ¿Para cuándo el regreso?

–No coincidimos. Normalmente sacamos un tema al año, lo que se está convirtiendo en tradición. Cada uno tenemos nuestra gira y estamos muy ocupados. Bejo y yo estamos todo el día por ahí, Uge no viene mucho a Madrid... No nos vemos. Cuando el destino lo diga, lo haremos, pero por ahora no tenemos planes con "Locoplaya". La logística no está de nuestra parte.

–La pandemia le ha dado muchos dolores de cabeza.

–Yo tenía un disco a punto de salir, llegó el covid y lo tiré todo al traste. Las canciones me dejaron de gustar, ya no las disfrutaba. Artísticamente estaba súper apagado. Pero bueno, me sirvió para terminar cosas que tenía a medias. "Para toda la vida" la saqué ahí, encerrado en casa, y el videoclip lo terminé de editar durante aquellos días. Pero todo lo que tenía para sacar se fue directo a la basura.

–¿Lo rescatará del cubo?

–Qué va, eso es solo para mí.

–Parece que la música canaria está marcando un antes y un después.

–Al final es lo que tenemos los canarios, que nos distinguimos con nuestros toques diferenciales. Todo lo llevamos a la música y eso se nota. Estábamos acostumbrados a escuchar a la gente de Madrid, pero con las redes sociales estamos empezando a ver que hay más tierra fuera de la capital.

–Mucho artista canario que está triunfando

–Claro. Maikel Delacalle, Quevedo, Petazeta... Llevamos ya unos cinco años dando mucho que hablar. Cada temporada hay algún canario que está en boca de todos y eso se debe a nuestro carácter, a nuestro acento, a nuestra forma de ser. El auge de la música latina está consiguiendo que nos den un espacio y demostrar así lo que valemos.

–Entonces, musicalmente hablando, ¿latinos o españoles?

–Nos gusta tener la etiqueta de canarios. En Granada tienen su sonido, en Madrid el suyo... Nosotros estamos empezando a crearlo.

–Llega ya el Boombastic.

–Allá que vamos, todo listo. Se viene un fin de semana cargadito y tenemos un montón de ganas. Mi DJ es de Asturias y ya está por allí comiendo cachopos.

–Vienen a comer...

– (Risas). Ir a Asturias y no comerse tres platos es una falta de respeto.

–Y a beber sidra.

–También, por supuesto. Eso mucho más.

–¿Cómo ve el cartel del festival?

–Es una locura. Tengo ganas de ver a C.Tangana, ya que comparto día con él. Me han dicho que tiene un show espectacular y no nos coinciden los horarios, así que me lo puedo gozar. Además, me llama mucho la atención Nicki Nicole.

–¿Alguno de ellos para hacer una colaboración?

–Yo diría que con el Pucho (en referencia a C. Tangana). Hay un montón de peña como "Snow da product", otros con los que ya he colaborado (Marc Seguí, Bizarrap). En general, no me importaría compartir estudio con todos, pero en especial me gustaría con C. Tangana...

–¿Qué se va a encontrar la gente en su show del Boombastic?

–Solo quiero decirles que vengan listos. Que no beban mucho y aguanten. Y que nos vemos pronto.