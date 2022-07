El festival Boombastic despega en Llanera

Casi como un aeropuerto en el que no paran desembarcar pasajeros. Así estaba ayer la zona de San Cucao, en Llanera, que acoge la zona de camping de los asistentes del Festival Boombastic, que se celebra desde hoy y hasta el sábado en el cercano recinto ferial de Ables. Era un ir y venir de grupos con maletas de ruedas, mochilas al hombro y las tiendas de campaña, sacos y neveras necesarios para pasar estos días de fiesta y música. Y eso que en las instalaciones del ferial hay de todo. Por ejemplo, zona gastronómica, piscina, parque de atracciones, estudio de tatuajes, peluquería y, por haber, hay hasta una capilla hinchable para celebrar bodas. Es como una miniciudad. Con todo, la llegada de una multitud de jóvenes –se han agotado los 40.000 abonos a la venta–, fue un poco caótica para algunos porque tuvieron que llegar caminando desde Posada, donde les dejó el autobús, y porque el camping está a dos kilómetros de los conciertos.

"Está fatal organizado porque el bus nos dejó lejísimos y no nos dejaban parar en la puerta y vinimos con todo a cuestas. Y, luego, el camping no está en la zona de conciertos", señaló la madrileña María Cantón. Esa era la principal preocupación de los festivaleros ayer: la distancia que deben recorrer entre el camping de San Cucao y el recinto ferial. Además, hay una segunda zona de alojamiento en Lugo, que está conectada con la ubicación del festival por un bus. "Es mucho camino, además en ningún sitio ponía que el camping estaba tan lejos", se quejó la gallega Paula Ramos, a punto de desembarcar en la zona de descanso, con colas para las acreditaciones. Debido a los dos kilómetros entre San Cucao y el recinto ferial, los jóvenes hacían planes de cómo organizarse de cara a los próximos días: "Yo creo que lo mejor es ir con todo lo que necesitemos y no volver", apuntó Pablo Aranda, de Madrid.

Con mucho mejor ánimo estaban los asistentes que han reservado plaza en la zona de "glamping" (camping glamouroso, en inglés, dentro del recinto ferial y con tres tipos de tiendas por tamaño dispuestas por la organización. "Escogimos esta zona porque íbamos a coger un apartamento pero vimos que esto estaba en medio del campo y era imposible coger el coche todos los días", comentó Samuel Torrado, quien la semana pasada estuvo en el Festival Riverland, en Arriondas. "El Boombastic está mucho mejor organizado y tiene un cartelón", comparó.

Esta zona de descanso de lujo es uno más de los servicios que ofrece el festival, que tiene hasta un supermercado dentro con alimentación y parafarmacia. Los tres escenarios, que acogerán casi 70 conciertos con las actuaciones de C. Tangana, Nathy Peluso o Bad Gyal, disponen asimismo de zonas vip, con barras de bar dispuestas cerca. Además, en el interior del recinto está la zona gastronómica con varias furgonetas de comida rápida. El Boombastic ofrece distintos servicios a los asistentes como tatuajes, peluquería o diseño de uñas.

En el espacio para el festival hay casi de todo, pero la presencia de los festivaleros se nota también en la hostelería de Posada y Lugo, destacó la concejala de Festejos, Eva María Pérez, quien revisó las instalaciones con el alcalde, Gerardo Sanz. Y todo está listo para que el Boombastic" despegue con velocidad de crucero en Llanera. Se abre ya la puerta de embarque a un fin de semana con lo mejor de la música urbana: el arranque hoy, a las 17.00 horas.