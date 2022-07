"En Asturias siempre noto que la gente me quiere"

Jorge Escorial (Carabanchel, 1993) es uno de los cantantes del momento en la escena española y uno de los principales nombres del festival Boombastic, que se celebra en Llanera, junto a otros artistas como C.Tangana, Bizarrap, Trueno o Nathy Peluso. Hijo de unos fruteros madrileños, ahora Jorge, conocido artisticamente como Recycled J, llena pabellones y otros recintos con su música. Empezó su carrera focalizado en el rap, pero el paso de los años le ha llevado a probar diferentes estilos como el pop, música con inspiraciones de los ochenta o la electrónica. La fama le llegó con "Valga la pena", su primer tema en solitario, el cual tuvo mucha repercusión debido a que aparecía llorando en el videoclip por motivos amorosos. El verano pasado alcanzó su pico de popularidad junto a Natos y Waor y el disco "Hijos de la Ruina 3", que copó todas las listas de éxitos durante meses, con canciones como "Sudores fríos" o "Nosotros"; para muchos, dos de las canciones del verano. "Sad Summer", su último trabajo, gira en torno a un desamor de verano. Este disco le sirvió para confirmar su gran momento de forma. Ahora llega al Boombastic a demostrar en directo de lo que es capaz. Los seguidores que estén presentes en Llanera podrán disfrutarlo por partida doble, ya que actuará en solitario el sábado y lo hará junto a Natos y Waor el domingo.

– Para la gente que no le conoce... ¿Quién es Recycled J?

– Si te digo la verdad no sé cómo definirme. Eso me lo tendrías que decir tú (bromea).

–De adolescente quería ser abogado y luego estudió para ser maestro. ¿Cuándo cambió y decidió apostar por la música?

– Lo del Derecho lo tenía en mente cuando era más pequeño. Empecé con la música a nivel profesional en 2007, pero desde el 2010 ya sacaba maquetas como hobby. El rap me llamaba más que el profesorado y por eso escogí ese camino. Son decisiones y no me arrepiento de nada.

–Su música ha evolucionado mucho. ¿Cuál es su mayor cambio?

–No paro de evolucionar. Al final, la vida es como una pelota y no dejas de estar dando vueltas. Por ejemplo, he escuchado música nueva, de otros estilos; he podido conseguir otras influencias que van calando en mi estilo.

–En el último disco de "Hijos de la Ruina" llenó todas las listas de éxitos junto a Natos y Waor y "Sad Summer" ha funcionado muy bien. ¿Cómo está gestionando el fama?

–En mi opinión, es algo que gestiono bastante bien. Tienes que saber lidiar con ello para no cometer errores. El éxito no me llegó de la noche a la mañana, son unos cuantos años trabajando, y así es más fácil adaptarte a la situación.

–¿Qué significa ser un "Hijo de la Ruina"?

–Es un sentimiento. Es difícil definirlo. Es el nombre con el que nos juntamos Natos, Waor y yo, y hace años significaba que hacíamos lo que queríamos, estábamos en nuestra mejor etapa. Mucha gente se sintió identificada con nuestras canciones y nuestras letras, y ya ha quedado como un estilo de vida.

–Últimamente está sacando temas pop, canciones con un estilo más de rapero e incluso un EP con claras influencias de los 80. ¿Con qué estilo se identifica?

–Yo siempre trato de reinventarme. El estilo de Recycled es ser Recycled. Si hago un tema más de los 80 con una base electrónica es porque me gusta y tiene cabida en mi proyecto. Cuando me ha apetecido hacer un tema de trap también lo he hecho. Me siento orgulloso de eso, me dejo llevar por lo que me gusta en cada momento. Si puedo aportar calidad, lo voy a hacer.

–Con su última canción junto a Natos y Waor, “Hasta que salga el sol”, les han llovido las críticas y el adjetivo que más se repite es el de "vendidos", ¿Qué le diría a esos "haters"?

–Con perdón, pero me da igual. No me importa que me digan eso. Entiendo que el público de Natos y Waor, aunque sea muy parecido al de "Hijos de la Ruina" o al mío, pueda preferir otra cosa, pero la etiqueta hace mucho. Si la canción fuese bajo el sello de "Hijos de la Ruina" sería de otra manera porque se entiende que conmigo de por medio pueden probar otras cosas. Sus fans son un público más rapero. Si intentan otra cosa como Natos y Waor parece que no entra igual que si fuese con Hijos de la Ruina. Entiendo que les puedan dar caña, es un tema más para todo el mundo que no casa con el típico rap más underground, pero a nivel artístico hacemos lo que queremos. Ellos son los que se la han jugado y yo les respeto.

–Hace unas semanas estuvo en el Festival Metrópoli de Gijón con Bizarrap, uno de los productores más famosos del momento. Este fin de semana volverá a verle. ¿Han hablado para hacer un tema juntos?

–Le conozco de hace años, pero por ahora no vamos a hacer una "sesión". Lo conocí en Miami trabajando. Es un tío que respeto mucho, ha hecho un trabajazo. Es increíble cómo ha llevado algo que hace en el cuarto de su casa y ver cómo todo el mundo está pendiente. Es digno de admirar, pero por ahora no vamos a colaborar.

–¿Qué le parece el cartel del Boombastic?

–Muy bien, es muy top. Yo ya estuve en la edición de Madrid y estaré en la de Benidorm. Es una apuesta muy gorda que está funcionando muy bien. Estoy muy agradecido de que cuenten conmigo.

–¿Qué espera del público asturiano?

–Son siempre una gente muy agradecida. Estoy deseando estar con ellos, la zona del norte se me da bien. Noto que se me quiere y yo a ellos también. Haremos un show para el recuerdo.

–¿Qué concierto tiene más ganas de hacer, el individual del sábado o el del domingo junto a Natos y Waor?

–Los dos, la verdad. Son dos espectáculos distintos y eso me gusta. Además, meteremos canciones tanto del último disco como de los anteriores, por lo que va a quedar muy guay. No puedo escoger.

–¿Qué es lo que más le gusta de Asturias?

–La gente, los paisajes, la gastronomía… La sidra está buena, aunque no es mi parte favorita del Principado. Es el conjunto lo que le hace un sitio muy bonito.

–¿Tiene algún plan por Asturias para las horas que tiene de descanso entre un show y otro?

–Ojalá, pero me toca descansar. El viernes toco en Cabo de Gata (Almería) y el sábado tengo las pruebas de sonido en Llanera temprano, por lo que no voy a poder dormir mucho. El domingo lo aprovecharé para descansar bien y comer.