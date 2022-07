Lluvia y "el Trueno" en el cielo de Llanera: El Boombastic completa su aforo el primer día

La primera jornada del Boombastic ha tenido de todo. La noche comenzaba bajo un cielo despejado, pero poco duró la alegría para las 40.000 personas que asistieron al festival llanerense.

Nada más arrancar el show principal, el del madrileño C.Tangana, el orbayo comenzó a brotar incansable hasta que el evento cerró sus puertas. Sin embargo, no fue un problema para la gente. “Ya era hora de que Asturias tuviera un festival así. Y encima ni Gijón ni Oviedo; Llanera”, comentaba Isaac Corrales, influencer asturiano.

No defraudó. La organización cumplió con lo prometido. Música al gusto del público de principio a fin. Ni los incesantes problemas de sonido a lo largo de toda la velada frenaron a todos los asistentes venidos de todo el mundo. Era el caso de Noelia García, una chica argentina de 20 años que movía la cabeza al ritmo de Don Patricio en primera fila. “Llevo esperando aquí desde las 22.00 (eran las 03.00) y no me pienso mover. He venido a ver a mi ídolo y la lluvia no me va a mover”, aseguraba la seguidora del canario.

Pero en lo que todos los presentes coinciden es en que la palma de la velada se la ha llevado el argentino “Trueno”. Con un show al más puro estilo rap de los 90, el joven puso en pie a todo el recinto. Un show de lo más familiar, ya que contó con su padre de corista, como acostumbra a hacer. La gente no dejó de corear sus mayores éxitos en la hora y media que duró su espectáculo.

Boombastic, un festival que hoy prevé completar el aforo al igual que el primer día, y que espera la llegada de Nathy Peluso y Fernando Costa, entre otros.