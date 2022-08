El Ayuntamiento de Llanera ha puesto en marcha un servicio de retén de limpieza viaria que estará activo durante las tardes de lunes a sábado. Los trabajos que se realizarán serán de retirada del residuo depositado fuera de los contenedores o papeleras y posterior limpieza de la zona.

"Este servicio tendrá fundamentalmente como ámbito de actuación cualquier contenedor de recogida de basura, ya sea de fracción resto, de recogida orgánica o selectiva (cartón, envase, vidrio, etc.) y papelera. Asimismo se actuará sobre cualquier otro depósito de residuo no permitido que se produzca en el municipio. Será un servicio de tarde para dar cobertura a esta franja del día donde hasta ahora no había servicio", explican desde el Ayuntamiento. Los medios humanos empleados será de 2 peones con camión ligero de caja abierta y en caso de necesidad, para las limpiezas profundas, furgón hidrolimpiador.

Además de estas actuaciones, los responsables municipales destacaron la "importante la función que van a asumir de trabajo de concienciación en cuanto a la necesidad de separar los residuos y en especial con la recogida de materia orgánica". El retén de tardes se encargará de revisar la correcta separación de los residuos orgánicos en los cubos puestos a tal efecto en Posada y Lugo los martes, jueves y sábados. De esa revisión se podrán obtener datos que indiquen el grado de cumplimiento de separación que se está llevando a cabo por cada comunidad de vecinos y posteriormente se podrán valorar actuaciones tendentes a mejorar la recogida separada de materia orgánica.

Llanera tiene implantada la recogida de residuos mediante cubos en Posada y Lugo y los martes, jueves y sábados la recogida es únicamente de residuo orgánico.

Este martes tuvo lugar en el Ayuntamiento una reunión de coordinación entre el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, el concejal de Medio Ambiente, David Mon, y José Luis Simancas jefe de servicios de FCC Medioambiente S.A.U., para abordar la puesta en marcha de este servicio en horario de tarde.