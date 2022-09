Los vecinos de la parroquia de Pruvia exigen que se termine la senda con Lugo

A la Asociación de Vecinos de Pruvia (Llanera) no le gusta nada cómo ha quedado la senda peatonal entre la parroquia y Lugo, que fue inaugurada el pasado mes de junio. El colectivo considera que está "inacabada y mal rematada". "¡Qué sentido tiene hacer una senda que no está conectada con nada? Ni llega a Pruvia ni llega a Lugo, es el camino a ninguna parte", sostiene el presidente de la asociación vecinal, Manuel Valcárcel. Exigen que se concluya el proyecto.

En concreto, señala que el vial finaliza en la zona de Ricáu, en Pruvia, y no donde la estación de ITV como estaba previsto, "echando a los peatones a la carretera AS-374, lo que es un peligro, acaba la senda y empieza el quitamiedos", describe. Según fuentes municipales, así estaba previsto en el proyecto inicial "pero no hubo los permisos necesarios para llegar allí".

Valcárcel también indica que no han acondicionado el camino desde el paso inferior de la autovía A-66 hasta Lugo. Y que el tramo que discurre por el monte solo se diferencia la carretera del vial para caminantes por la pintura, "ya que están a la misma rasante y no hay puntos de luz y ya sabemos que, dentro de un mes, es de noche a las seis de la tarde y la gente no va a poder pasar".

Valcárcel apunta asimismo que esa zona es "peligrosa" para los transeúntes por el paso de coches y estima oportuno que se limite la circulación a los propietarios de parcelas. "Solo hay una casa y una cuadra", detalla el presidente, quien asegura que han esperado "un plazo prudencial" para denunciar la situación, por la que se sienten discriminados frente a otras parroquias del municipio. "No pedimos menos, por ejemplo, la senda de Lugo, Posada y San Cucao, ese modelo funciona muy bien y gusta a la gente ¿por qué no hacer lo mismo aquí? Sentimos agravio comparativo".

El paso peatonal, en el que el Ayuntamiento invirtió 284.253 euros, ha generado malestar entre los vecinos, asegura Valcárcel. También dice que la senda no cuenta con mobiliario como bancos y papeleras y que la barandilla se encuentra en la zona interior de la acera y no en la parte que da a la carretera como protección.