La celebración del festival de música Boombastic en Llanera a finales del pasado mes de julio supuso un revulsivo de primer orden en el concejo, con un impacto económico de más de diez millones de euros, según las estimaciones realizadas tras la multitudinaria cita. Se contrataron hasta 700 personas para poner en marcha la maquinaria de un evento que llevó al recinto ferial de Ables a una media de 40.000 personas durante los tres días del evento. Pero la cara B de esta inyección de actividad parece estar en el retraso en el pago a quienes trabajaron para el evento: trabajadores del festival afirman que aún no han cobrado sus salarios.

No es la primera vez que sucede. Así, trabajadores de distintos festivales y conciertos celebrados en los últimos meses en toda España están denunciando en redes que aún no han cobrado por las horas que hicieron. El nexo que les une es la subcontrata encargada de las barras, una compañía madrileña, que ha participado en varios de los eventos más importantes del verano, entre ellos, el Boombastic llanerense. De hecho, hay testimonios como el de una joven gallega que trabajó en Llanera y que asegura que "en el mensaje que te envían antes de empezar te dicen que cobrarás un mes después". "Cuando empezamos a quejarnos dijeron que pagarían a mes vencido. Y ahora directamente no responden, ni al teléfono ni al Whatsapp", cuenta.

La empresa asturiana organizadora del evento señala, por su parte, que "se trata de una compañía completamente ajena a nosotros", toda vez que "nosotros contratamos a esta empresa para que fuera ella la que subcontratara a las personas necesarias para la organización del evento, en cuestiones como por ejemplo las barras", explica Suca García, una de las personas detrás del Boombastic asturiano.

Conocedores "por lo que vemos en los medios" de las quejas de algunos trabajadores, entienden que la situación está en vías de solucionarse, toda vez que "estamos haciendo un seguimiento y parece que ya han empezado a hacer los ingresos". "Y los pagos a la Seguridad Social están abonados", aclara García, que achaca los retrasos "sin saber en realidad cuál es el problema, quizás a un alto volumen de trabajo estos meses".

La subcontrata madrileña ha trabajado en los mejores eventos musicales del verano en varios puntos de España, con artistas de referencia", afirma Suca García. El Ayuntamiento de Llanera no conoce la situación, pues se trata en cualquier caso de empresas privadas cuya relación se desarrolla, como es lógico, exclusivamente con los promotores del evento.