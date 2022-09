El PP de Llanera ha denunciado que el Ayuntamiento «pagó 15.000 euros a la organización del Boombastic para que publicitara el festival y otros 7.000 euros a la Policía Local de Siero por el servicio del fin de semana del evento», mientras que, de forma paralela, «se eximió del pago de 250.000 euros a los organizadores por el uso del recinto ferial y ocupación del suelo público».

Los datos se dieron a conocer esta semana, durante una comisión informativa que «llegó tarde», lamenta el PP, formación que acusa al alcalde, Gerardo Sanz, de «soberbia, falta de transparencia y de huir del diálogo y de escuchar a los vecinos».

Los populares entienden que el regidor «decidió ceder de manera gratuita todas las instalaciones municipales a la organización del Boombastic sin que se nos haya explicado por qué y asumiendo unos costes para las arcas municipales difíciles de justificar». Denuncian, además, que hasta ahora no se dio información sobre el festival a los grupos municipales. «Consideran que no es necesario convocar una comisión porque la ley no les obliga», concluyen en el PP.