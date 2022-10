Ya empieza la cuenta atrás para que vuelva Boombastic a Asturias en su nueva edición, y esto trae consigo muchas sorpresas y novedades frente a la anterior edición. Y es que a partir de este domingo 23 de octubre, a las 12 horas, ya estarán disponibles las entradas para este festival, del cual sus redes mantienen que es "uno de los lugares en el que la diversión estará asegurada, en este evento ineludible que es ya un referente de festivales de música urbana de nuestro país".

Además, todas las personas que lo deseen podrán apuntarse en el pre-order, que estará abierto hasta el próximo viernes, y que les dará la posibilidad de adquirir su entrada desde las 11 horas del domingo 23.

"Un evento que promete no defraudar con su line up, y en el que no faltará la originalidad y el buenrollismo de la pasada edición, rasgo característico de este festival, que pretende repetir por todo lo alto y mejorar, si cabe, el éxito cosechado durante el pasado verano", aseguran.

Artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Funzo & Baby Loud, Ptazeta o Recycled J repetirán cartel de nuevo en Boombastic, además de otros que serán novedad y debutarán en esta edición de 2023 como Villano Antillano, Lali, Danny Ocean, Natos y Waor, Hoke o Jedet, y muchas incógnitas que se irán desvelando según se vaya aproximando la fecha del evento.

A parte de la edición de Asturias, las ubicaciones confirmadas por el momento volverán a ser Madrid, los días 16 y 17 de junio; Costa del Sol, con fecha aún por confirmar; y Alicante, los días 17, 18 y 19 de agosto.