Empresas, patrimonio, servicios de gestión municipal y ejemplos de políticas sociales como las viviendas públicas de Posada de Llanera. Son las paradas del tour que el presidente del Principado, Adrián Barbón, realiza este lunes a Llanera. Visita el municipio por tercera vez en este mandato: la primera fue con motivo del aniversario del Parque Tecnológico, la segunda hace unos meses para presentar la primera comunidad energética, fundada en el concejo y que entre sus miembros tiene a los impulsores de la que también será la primera experiencia de co-housing del Principado y que se desarrollará en la localidad de Caraviés. Y no ha ahorrado elogios a las potencialidades del territorio y a la gestión del gobierno municipal que preside el socialista Gerardo Sanz.

"Llanera no es solo un concejo con futuro, sino un concejo de futuro, porque digamos que abre un poco la vía a todos los demás. Lo decíamos cuando celebramos el aniversario del Parque Tecnológico de Asturias, un lugar al que además está ligado al Instituto de Desarrollo Económico del Principado y que ha marcado un camino. Este municipio no solo gana población sino lo que es más importante gana en empleabilidad, en empleo (...) Es un territorio dinámico, de futuro y con un magnífico gobierno local que yo quiero poner en valor. Es verdad que hay concejos que pueden tener la base, por así decirlo las raíces, pero si no se abona el árbol, no da frutos o los frutos son más ruinos. Llanera da buenos frutos porque hay un buen gobierno local y un buen Alcalde que lo está haciendo posible", dijo ayer el jefe del Ejecutivo asturiano.

Repitió en varias ocasiones la palabra "futuro" para definir a Llanera. Recordó las ocasiones en las que había estado en el municipio anteriormente y que la de este lunes es una visita comprometida. "Me gusta definir a Llanera como un concejo que abre camino en cuestiones como el de los proyectos de co-housing", explicó Barbón en referencia al proyecto de vivienda colaborativa -lugares que se construyen para la convivencia integeneracional y la colaboración entre sus residentes- que está ya tramitándose en el municipio y que va a ser el primero de Asturias de este tipo. También destacó que la comunidad energética impulsada desde el municipio "define bien el tipo de concejo en el que estamos", pionero asimismo en materia de agricultura ecológica "que el Alcalde tanto ha apoyado y que quiero poner en valor".

Barbón se ha reunido esta mañana con el Alcalde y el gobierno local en el Ayuntamiento, en Posada, y posteriormente ha visitado las viviendas públicas de alquiler de las antiguas casas de los maestros, junto al colegio de Posada, donde realizó estas declaraciones. También ha visitado las instalaciones de MasyMas, que tiene su gran centro logístico en Llanera, y tiene previsto acudir a la iglesia romámica de Santiago de Arlós, una de las joyas del patrimonio local que recientemente ha sido rehabilitado.