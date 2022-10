Izquierda Unida (IU) de Llanera afea al alcalde del municipio, Gerardo Sanz, que no haya invitado a su grupo municipal ni tampoco al resto de la oposición al encuentro con el presidente del Principado, Adrián Barbón, que visitó el concejo este pasado lunes. "Después de los encuentros, visitas, reuniones, incluido el tour fotográfico, resulta improcedente que no convocaran a la oposición", criticó Gonzalo Bengoa, portavoz municipal de la coalición en el concejo. "No sabemos si la visita de Adrián Barbón fue como presidente del Principado o como secretario general de la Federación Socialista Asturiana, porque a los políticos que vio fue a los concejales de su mismo partido, lamentó el edil.

Barbón realizó ayer un recorrido por distintos puntos del municipio, una jornada que se inició con una reunión en el Ayuntamiento y la visita a las viviendas públicas de Posada, a l gran centro logístico de MasyMas en Llanera y a la iglesia de Santiago de Arlós, joya del patrimonio local. Bengoa explicó ayer que espera que el Alcalde convoque una junta de portavoces para informar de su encuentro con el Presidente y de la visita que realizó a Llanera. "Debe explicar si han llegado a compromisos con Llanera más allá de las notas de prensa enviadas", dijo el edil de IU. Se refirió a que también espera que "las excelentes relaciones que demostraron en la visita del lunes acaben con la escasa confianza hacia el Principado que ha manifestado públicamente y en múltiples ocasiones el Alcalde", la "última tuvo lugar en el último pleno de Llanera cuando Gerardo Sanz aseguró que su partido en el Gobierno regional no apostaba por la variante de Cayés". "Barbón dice que entiende la preocupación del Alcalde sobre la variante de Cayés, pero debería saber que la gravedad recae en los vecinos. No entiendo que diga que lo estudiarán cuando el asunto debería estar más que evaluado", añadió. Bengoa considera que después de la moción sobre la variante de Cayés aprobada en el Pleno de octubre, el Alcalde tenía la oportunidad de exigir compromisos y plazos al presidente del Principado en la visita".