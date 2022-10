"El otro día les preguntaba a mis nietos, que ya son graduados en el Instituto, si sabían lo que era el Tren de la Seda y no tenían ni idea, se lo tuve que explicar yo". Josefina Martínez, "la bisabuela del grupo, que tengo 84 años", es una de las participantes del Laboratorio Cultural de Llanera, una actividad complementaria del programa de Aulas Culturales 50ymás , impartido por personal bibliotecario y que tiene por objetivo despertar la curiosidad de los vecinos de más edad, fortaleciendo también su sabiduría. Y Josefina, que lleva enrolada en los talleres desde el año 2013, saca buen provecho de ellos.

Ella es una de las trece personas (sólo hay un hombre) que participan en la actualidad en el Laboratorio, impartido cada quince días por Héctor Pérez, bibliotecario en Posada. Él es el encargado de buscar temas de actualidad o curiosidades sobre las que construyen las sesiones, en las que "al final hablamos de todo, y vamos tirando del hilo hasta que salen cosas sorprendentes". Un ejemplo: en la clase de esta semana Héctor explica "la relación entre la tumba de Tuntankamón y el juego de la oca, que aunque no lo parezca, tienen que ver".

Todo un desafío para dar alas a la curiosidad, ya que el fundamento de estas actividades es "buscar el origen muchas veces sorprendente de asuntos cotidianos en los que no solemos reparar, y aprovechar para tratar temas de cultura general como historia, ciencia o arte, lo que contribuye a mantener una mente activa, despertar el espíritu crítico y no perder nunca la curiosidad", añade por su parte Mari Paz Llaneza, técnica de Cultura del Ayuntamiento llanerense.

Las participantes, una mayoría abrumadora de mujeres, están "encantadas, porque Héctor es un encanto, porque aprendemos muchas cosas y nos mantenemos activas y además compartimos y socializamos un rato", asegura Amelia Rodríguez, antes de dar "un 20" al profesor. "Es el segundo año que vengo y estoy feliz, y eso que me cuesta madrugar", bromea la mujer mientras su compañera Marina Fernández asegura que "antes vivía en Oviedo y nada que ver; en Llanera hay miles de oportunidades para hacer cosas de todo tipo, hay talleres, teatro, música y de todo", recalca.

No en vano las Aulas Culturales 50ymás se conciben como un programa que tiene como objetivo potenciar la participación de las personas mayores de 50 años, "abriendo caminos hacia el disfrute de la cultura, la comunicación interpersonal y una mayor intervención en las diversas parcelas de la vida social", explica la edil Eva Pérez, responsable de Cultura. Los participantes pueden elegir con alternativas tan apetecibles como psicomotricidad a través del baile, usabilidad del móvil, superando la brecha digital, creatividad manual, voces de Hispanoamérica, pensar con el cuerpo, jugar con la mente, concentración e imaginación, cestería o Llanera en tu memoria. Y de forma complementaria, por el mismo precio (21 euros al mes) también se pueden formar en prevención de la artritis trabajando el barro, el Laboratorio cultural, marcha nórdica y aceptación de emociones.

"Una ganga", señalan las integrantes del Laboratorio Cultural, como Carmen Sanz, que está descubriendo la fotografía con el móvil, o Geli Fernández, que se ha apuntado a actividades de baile. Y lo principal, "estamos juntas y hablamos, son tres horas cada quince días que se nos pasan volando"; afirman, dispuestas a apuntarse "todos los años que podamos". Porque, como le sucedió a Josefina Martínez, "me quedé viuda y estaba muy triste, venir aquí me costó al principio, pero me animaron y fue lo mejor que hice". Ahora, sabe lo que es la Ruta de la Seda, por qué cambia de fecha la Semana Santa cada año o cómo se llaman las borrascas que llegarán este invierno a España: "La próxima se llamará Armand".