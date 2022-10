Llanera, escuela de ceramistas

La cerámica está de moda en Llanera. El curso que cada año se pone en marcha desde el área de Cultura del Ayuntamiento levanta pasiones y los alumnos hacen cola para poder acceder a una de las ochenta plazas disponibles. Todas están cubiertas y hay una larga lista de espera con las personas que desean acceder cada temporada a esta actividad. Algunas llegan a presentarse a la puerta del Ayuntamiento a primera hora cuando se abre el plazo de inscripción para garantizarse un hueco.

Mónica García, de hecho, acude a clase estos días con la pierna escayolada, porque "llevaba años intentándolo y siempre me quedaba fuera. Así que cuando lo conseguí, y luego me accidenté, no dudé en venir como fuera. No lo quiero perder por nada, porque para mi era un sueño hacer este taller, me encantan las manualidades y era el único que me quedaba por probar", explica mientras se aplica con un cuadro que está elaborando con flores secas de un ramo que le regaló su marido. Además, ya ha elaborado "varias bandejitas para tostadas y las voy a regalar a la familia esta Navidad".

Es sólo una muestra de lo mucho que aprenden los alumnos en este taller que imparte Victoria González desde hace décadas y que goza de una salud estupenda, a juzgar por la gran cantidad de alumnos a los que guía cada año. "El curso es un día por semana, con varios grupos de diferentes edades. También tenemos niños y lo disfrutan muchísimo, con ellos hacemos otras figuras que les encantan, como setas o calabazas en esta época del año", relata González mientras echa una mano aquí y otra allá a sus pupilos. La máxima de la actividad es que cada uno "hace lo que quiere, en función de sus gustos e inquietudes y, a partir de ahí, vamos trabajando".

Horno y tornos

Para trabajar disponen de horno, zona de tornos, de esmaltado, laminadora y amasadora. "Todo se recicla, no se pierde nada de material", asevera Victoria González, rodeada de materiales y de tres tipos de arcilla: blanca, roja y negra, con la que sus alumnos dan forma a casi todo lo que se proponen. Carmen Herrera, natural de Jerez, ya va por su curso número veinte. Está feliz con la iniciativa, porque "trabajar con las manos no tiene precio". "Después de tantos años, mis hermanos y mis sobrinos tienen de todo, yo hago cositas, las envuelvo muy bien envueltas y se las mando como regalo", relata una sonriente Herrera mientras se afana en su última creación.

Raquel Rubín está elaborando un soporte para tartas, después de cinco años de cursillo. "Ya tengo la vajilla entera", cuenta mientras Pedro Sutil, el único varón en la actividad, muestra un estilizado gato que acaba de salir de sus manos. Marisa Fernández da forma a un cuenco azul, feliz por "hacer estas actividades, que es un poco adictivo". Clara Alonso estrena jubilación acudiendo a su primer taller de cerámica con las expectativas por todo lo alto. "Es muy relajante, necesito más horas a la semana", bromea mientras muestra orgullosa una maceta en forma de sobre para colgar plantas y una bandeja con hojas impresas. Montse Marín, licenciada en Bellas Artes, explica con desparpajo que está haciendo azulejos con la técnica de mezclar distintos tipos de barro y que los usará en "la chimenea que estoy montando en casa", junto con "un portarrollos de papel higiénico a medida. ya que las obras de arte tienen que ser también útiles", dice.

Con esta filosofía, del taller salen cada año numerosos detalles institucionales que regala el Ayuntamiento de Llanera en los actos oficiales, así como las señalizaciones del Camino de Santiago a su paso por el concejo. También joyas, bandejas y figuras que, en muchas ocasiones, acaban expuestas en los jardines de los alrededores del taller. Una buena forma de promover, además, otras actuaciones que comprenden, por ejemplo, la preservación de la tradicional cerámica de la localidad de Villayo con la recuperación de piezas, elaboración al torno, exposiciones y muestras.

También desarrollan programas de colaboración con centros educativos como visitas escolares, intercambios o talleres, y realizan intervenciones artísticas en espacios públicos. Ahí, el arte trasciende al taller y toma la calle en Llanera.