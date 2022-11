El jinete de Posada de Llanera Martín González Fernández pudo demostrar todas sus habilidades ante sus vecinos y, además, hacerlo proclamándose campeón de España de caballos jóvenes en 80 kilómetros durante el raid interautonómico que se celebró el pasado fin de semana en el recinto ferial de Ables. "Fue muy satisfactorio poder ganar en casa, había hecho resultados importantes en otras competiciones, pero tener a la gente apoyándome fue muy especial", explica.

González no se esperaba conseguir este éxito, puesto que "había mucho nivel" y además compitió con una yegua que no conocía, Jimena VR: "Era la primera vez que competía con ella", señala. Y aun así lo disfrutó mucho: "Fue una carrera muy técnica y divertida", dice. En esta competición tienes que hacer el mejor tiempo con una velocidad máxima durante el recorrido y después ser el que más rápido consiga recuperar al animal y que le bajen las pulsaciones por debajo de 64 por minuto. Un equipo de veterinarios ha de determinar a continuación que no tenga ningún daño, de lo contrario el binomio será eliminado.

En la competición que ganó Martín González participaban caballos y yeguas de hasta 7 años de edad y entre sus rivales destacaban los que vinieron de Cataluña, los grandes favoritos para esta prueba y para casi todas las demás. El recorrido se hacía por caminos y también alguna carretera, sobre todo de Llanera, pero también de los municipios de Oviedo y Las Regueras: "Se combinaba algo de pistas y carreteras, pero había gente señalizando para evitar riesgos con los coches", señala este jinete por vocación.

Martín González empezó a montar a caballo a partir de una actividad extraescolar y ya nunca quiso apartarse de estos animales a los que hora dedica la mayor parte de su tiempo y con los que se gana la vida. Tiene 27 años y desde hace uno se dedica a cuidar caballos de salto por Asturias: "Por donde me llaman", explica. Empezó de pequeño montando en el Asturcón, "como un hobby" y, poco a poco, se fue "iniciando en el raid, me enganché y me dediqué a ello". Hasta hace un año estuvo trabajando fuera de España: "Estuve viviendo en Francia y trabajando con un equipo de Emiratos Árabes". Hace un año decidió volverse a Asturias y lo ha hecho cambiando "de mundo y de disciplina", pero sin abandonar del todo el raid, como quedó demostrado el pasado fin de semana en Llanera. Además de ganar la prueba individual de caballos jóvenes fue subcampeón de España de 80 kilómetros formando parte de la selección asturiana.

Lo curioso de su historia es que para nada esta afición le viene de casa o de la afición de algún pariente cercano: "A mi familia no le gustan los caballos", explica Martín González, que señala que en su casa "nunca se han dedicado a nada relacionado con los animales". Esa distancia de su familia con el mundo de los caballos ayudó a Martín González a entender rápido que "no iba a tener un caballo propio hasta que me lo pudiera permitir", algo que sucedió hace no demasiado tiempo: "Lo más caro es mantenerlo", dice.

El éxito obtenido en Llanera le supo muy bien a este jinete, pero no es el primero que ha obtenido en su trayectoria: "Ya había corrido en varios campeonatos y en 2020 gané un raid de 120 kilómetros en Francia", explica. Lo que sí pudo hacer fue presumir de las instalaciones que tiene tan cerca de casa ante los competidores que llegaron de toda España: "La gente estaba alucinando por las instalaciones y por la organización, tenemos un recinto genial, y además todo fue muy bien durante el campeonato; el recinto ferial es súper cómodo, está todo muy cerca, encima hizo buen día". Una jornada perfecta para presumir de Llanera.