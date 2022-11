Calidad en todo lo que se sirve, de productores del propio concejo, una elaboración con mimo y con el precio asequible como objetivo ha colocado al gastrobar La Sierra de Posada de Llanera en la cima de un ranking internacional elaborado por una prestigiosa revista británica y el Ayuntamiento ha querido poner en valor este logro dándolo a conocer con la presencia del alcalde, Gerardo Sanz, acompañando a los responsables del local.

Lux Life Magazine es una publicación internacional vinculada al estilo de vida premium, con distribución a nivel mundial, y otorga premios en diversas categorías relacionadas con la calidad (moda, belleza, alta gastronomía o viajes). Este año, se han fijado en el restaurante llanerense, que durante la primavera fue nominado al premio de oferta saludable, en la categoría Food & Drink. Tras un proceso de análisis por parte de la editora, finalmente ha resultado ganador.

"No nos lo esperábamos, pensábamos que era una broma", afirma Víctor Manuel Suárez, responsable del bar junto con Nuria Lebredo. "Es un premio muy especial por venir de un ámbito internacional y por reconocer además la conexión con los productores locales de los que nos abastecemos, el galardón es también para ellos", apuntaron en un acto en el Ayuntamiento en el que recibieron el diploma del premio de manos del Alcalde.

También apuntaron que Llanera es "un paraíso agroalimentario, con comercio y actividad industrial pero con muchos productores arraigados a la tierra desde hace mucho", como es el caso de uno de sus suministradores, José Sánchez, de la empresa Pitu Arlós. La clave de su éxito reside en "un equilibrio entre la calidad y el precio".

El premio Lux Life ha sido concedido a restaurantes internacionales como el pamplonés KABO, Otto by Polpo (Delaware), House of the Moon (Singapur), Sugarcane (Londres), Nora’s Cuisine (Las Vegas) o Mammy (Hong-Kong).