Llanera no va a permitir que otros municipios le arrebaten el Festival Boombastic una vez visto el éxito de la edición de este pasado verano que se celebró en la zona de Ables y San Cucao y que atrajo a más de 40.000 personas a un concejo cuya población residente es de 14.000, lo que da una idea del impacto económico y del esfuerzo de organización para acoger tal afluencia de visitantes. "Queremos que el Boombastic se quede en Llanera y no vamos a permitir que nos lo lleven, pero para eso necesitamos una ayuda que este año pedimos y no se nos concedió. Necesitamos La Morgal", dijo el alcalde llanerense, Gerardo Sanz.

"El Boombastic supuso un gran trabajo para conseguir que viniese. Ese festival que conseguimos traer a nuestro municipio, que nos posicionó en toda España, que abarrotó la hostelería, y no solo de Llanera, con las más de 40.000 personas que vinieron todos los días. Salió muy bien, pero los que gobernamos tenemos que tener en cuenta una cosa, evaluar los fallos que ha habido, y vamos a trabajar por que siga el Boombastic en Llanera. Porque, cuidado, ahora es muy fácil, ahora otros sitios ya vieron el éxito y ahora lo que queremos es que siga en Llanera (...) Necesitamos La Morgal y sin La Morgal tenemos un grave problema con el Boombastic", explicó Sanz. El Festival Boombastic cambiará de ubicación en Llanera el año próximo: se celebrará en La Morgal Esta zona que el regidor reclama tiene muchas más posibilidades de mejorar el sistema de accesos para autocares y vehículos en los que se desplazan los miles de visitantes y también da opción de concentrar en espacios más cercanos entre sí toda la infraestructura de escenarios, puntos de acampada y servicios necesarios. Estas consideraciones del alcalde de Llanera se produjeron durante la cena anual de la Agrupación Socialista del concejo, a la que asistió el presidente del Principado, Adrián Barbón. Este se ha comprometido a impulsar la cesión de La Morgal para que acoja el evento. Eso sí, "menos el 112, que eso no lo dejamos ocupar", dijo en referencia a las instalaciones del Servicio de Emergencias del Principado, con sede en esta zona de Llanera. Por otro lado, durante la cena de los socialistas llanerenses, en la que también intervino el secretario general de la agrupación local, José Antonio González, se rindió homenaje a los militantes más veteranos. Se trata de Luisa Suárez, Joaquín Álvarez, Vicente García, María Belén Corteguera, Eduardo José Martínez, Elena Presa, Alfredo Terán, Justo Ignacio Suárez, Ángel Muñiz, Raúl José Pérez, María del Carmen Cordera y María Luisa Rodríguez. Hubo también tiempo para plantear otras reivindicaciones de Llanera aprovechando la presencia de Barbón. Algunas de las más relevantes fueron las relativas a carreteras, la variante de Posada y la variante de Cayés. También la obra de la vía LL-2 de Arlós y las viviendas de protección en Lugo. "El futuro no admite más espera para determinados temas de ámbito regional", dijo el Alcalde.