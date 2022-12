Las entradas para todos los conciertos de la próxima edición del Festival Boombastic en Llanera salen a la venta este próximo domingo día 18, a partir de las 12.00 horas y a través de la web. Podrán adquirirse desde 39,90 euros. Antes, anuncia la organización, a lo largo de esta semana se irá conociendo el cartel completo de los artistas que vendrán a la cita asturiana.

Por el momento se han confirmado ubicación y fechas en Asturias: en esta edición se celebrará en La Morgal (Llanera) los días 20, 21 y 22 de julio de 2023. También se conoce una parte del cartel. Estarán de nuevo artistas como Bizarrap, Bad Gyal, Funzo & Baby Loud, Ptazeta o Recycled J, además de otros que serán novedad y debutarán, como Villano Antillano, Lali, Danny Ocean, Natos y Waor, Hoke y Jedet. Falta el resto de la nómina que debe concretarse a lo largo de estos próximos días.

"Ya empieza la cuenta atrás para que vuelva Boombastic a Asturias en su nueva edición, y esto trae consigo muchas sorpresas y novedades frente a la anterior edición. Y es que durante esta semana se anunciarán los carteles de las ediciones de Boombastic 2023, y a partir de este domingo 18 de diciembre, a las 12 horas, ya estarán disponibles las entradas para todos los festivales desde 39,90€, en el que la diversión estará asegurada, en este evento ineludible que es ya un referente de festivales de música urbana de nuestro país (...) Un evento que promete no defraudar con su line up, y en el que no faltará la originalidad y el buenrollismo de la pasada edición, rasgo característico de este festival, que pretende repetir por todo lo alto y mejorar, si cabe, el éxito cosechado durante el pasado verano", explican los responsables del festival.

La organización ha aumentado hasta las 45.000 las entradas que venderá en Asturias, de las que 30.000 ya se habían agotado en las ocasiones en las que se ha abierto una venta previa online.

El año pasado Llanera acogió por primera vez esta cita en el recinto de Ables y en el entorno de San Cucao. Movilizó a 140.000 personas y contó con un cartel de talla internacional con nombres como C. Tangana, Bizarrap o Naty Peluso y el impacto en la economía de la comarca fue de más de diez millones de euros. Este 2023 la celebración tendrá lugar en La Morgal después de que el Ayuntamiento de Llanera haya logrado el compromiso del Principado para la cesión del espacio, con más capacidad de concentrar en una única área toda la infraestructura de escenarios y servicios y, sobre todo, con mejores accesos y capacidad para la acogida y el desalojo ordenado de la gran cantidad de vehículos y autobuses que transportan a los miles de participantes.