La hostelería de Llanera aguanta el tirón de la inflación. En la mayoría de establecimientos notan que los altos precios y el contexto general de crisis e incertidumbre que impera no está afectando al consumo como habían esperado, aunque sí advierten que ha bajado. Por ejemplo, los clientes procuran ajustar el presupuesto, pero siguen saliendo. Aunque las empresas distribuidoras han subido los costes de las materias primas y bebidas, los negocios de Posada y Lugo procuran no repercutir, o al menos lo mínimo, el aumento en el precio de los servicios en aras de favorecer el consumo.

“La gente sigue saliendo, mantiene el ocio pese a que cuando empezó todo pensábamos que iba a ser peor y, al final, parece que no es tan grave. Esperemos que no pase nada en los próximos meses y que los comerciales no se aprovechen”, señala Ezequiel Fernández, dueño de un restaurante en Posada. Lo cierto es que en los negocios de la capital llanerense se advierte ambiente, también en las terrazas pese a la llegada del invierno.

Los vecinos siguen yendo a tomar el vermú al mediodía, de cena con los amigos o a tomar el café a media mañana y por la tarde. “La gente con la pandemia echaba de menos la tertulia y parece que ahora no van a quedar en casa porque los bares son una forma de vida donde se socializa”, destaca la hostelera Diana Blanco. No ha subido los precios de la carta todavía “para cuidar al cliente” y para no bajar los estándares de calidad de su restaurante. “No es por hacer caja, es que tenemos que subsistir, pero me niego a subirlo mucho porque entonces cojo la llave y cierro, afirma.

En Posada lo que sí advierten es un cambio en la forma de consumir desde la pandemia con el auge del conocido como ‘terraceo’ en las horas centrales del día. “Se nota un montón y, sin embargo, ahora es raro el día que cerramos más tarde de las doce de la noche, cuando antes siempre cerrábamos después”, aprecia Horacio Fernández, propietario de una cafetería. Y destaca que todo evento gastronómico que se hace en el municipio obtiene muy buena respuesta de los vecinos. “Con un precio popular la gente se anima e incluso vas a locales que no sueles frecuentar”, añade.

Por el contrario, Roberto Rocío, dueño de una sidrería de Lugo, sí que observa un bajón en el consumo. “Hay menos gente porque no hay un duro y está todo más caro”, sostiene. También José María Rodríguez “Pepín”, con una cafetería en Lugo, considera que el sector lleva “algo parado” desde la pandemia, que marcó el mundo de la hostelería con diversas restricciones. “Bajó algo la cosa, pero es algo que pasa desde que salimos del confinamiento. También es verdad que en los últimos meses subió todo muchísimo, vas al supermercado y son precios desorbitados, así que la gente lo que hace es quitarlo de salir”, explica.