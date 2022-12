Llanera tiene la clave para montar una mesa perfecta en las próximas celebraciones navideñas. Los vecinos asistieron a un interesante y animado taller en Posada con la influencer y experta en protocolo social y organización de eventos Ana Fuertes Feito, conocida como Ana Tables Styling, quien ofreció a los asistentes todos los conocimientos necesarios para disfrutar de las viandas navideñas con mucho estilo. “Lo principal es poner cariño para que nos entre por los ojos”, dice.

Fuertes destacó en la sesión la importancia de empezar haciendo las cosas bien con un mantel bien planchado y colocando los servicios en la disposición adecuada, con los cubiertos y copas bien situados. Y para este tipo de celebraciones considera obligado poner un bajo-plato: “Es aconsejable porque el primero protege el mantel de las manchas, marca muy bien el sitio y realza la vajilla”, señala.

En cuanto a los platos indica que se deben de colocar solo aquellos que se vayan a usar en función al menú. Si no hay sopa ni consomé se coloca uno de postre para los entrantes y el principal. Además, como consejo de modernidad, apuesta por atreverse a mezclar vajillas dando un efecto más ecléctico a la mesa introduciendo, por ejemplo, piezas de origen portugués, muy de moda en la actualidad, en tonos terracota. Tampoco hay que olvidar para las fiestas de Navidad colocar un platillo para el pan “porque si no se pone queda raro y, también, para no tener todo lleno de migas, es como el bajo-plato, que da empaque a la mesa”.

En cuanto a las bebidas sigue la misma recomendación, poner solo las necesarias. Un vaso para el agua, que se lleva mucho ahora, y copa en función de si se va a beber vino blanco o tinto “porque si no, no queda espacio para nada”. De ahí que, las copas para el tradicional brindis con champán, cava o sidra espumosa se sacan en el momento que salen los postres. Nunca antes.

En cuanto a los colores idóneos para estas comidas y cenas navideñas, Fuertes apuesta por los tradicionales rojo, verde y blanco que “siempre son un acierto”. Aunque también se puede arriesgar e introducir gamas más modernas como por ejemplo los dorados y plateados en una mesa con mantel y vajilla blanca.

Un diseño al que es necesario incluir detalles de la época para que esté más acogedora “y mimar el momento”. Y para eso, en Asturias es bien fácil al estar rodeados de naturaleza, apunta, ya que en un paseo se pueden coger unas ramas o piñas para crear un bonito centro de mesa. “También se puede hacer con plantas artificiales de calidad, aunque si hay la opción, mejor que sea natural”.

Y en la mesa de Navidad o Fin de Año no pueden faltar las velas, son el elemento característico de las fiestas y son necesarias en los almuerzos y cenas. “No pueden faltar, dan mucha calidez”, detalla. Además, Fuertes indica que si se teme por la llama de fuego se pueden introducir velas con luz led “que parecen de cera completamente”. Por último, da un consejo para una buena organización en las casas donde se juntan más de ocho personas, marcar los sitios “para que la gente sepa donde se tiene que sentar y, además, queda muy bonito poner una etiqueta en el servilletero o en el lacito de una galleta decorada para que se lo lleven de recuerdo, sobre todo, si se invita a amigos”.

Pero lo que sí que no puede faltar en la mesa navideña perfecta es la presencia de todos los seres queridos. Esa decoración nunca falla.