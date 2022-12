El bar La Venta de Puga de Pruvia, en Llanera, es uno de los negocios más longevos del concejo, con más de un siglo a sus espaldas. Tras dos años con las puertas cerradas, tiene nueva hostelera al mando. Yolanda Fernández Robledo lleva dos semanas trabajando la tradicional fonda y cuenta con el apoyo de la propietaria, Amadora Menéndez Menéndez, quien estuvo toda su vida tras el mostrador del establecimiento que heredó de sus padres, Fernando y Josefa. "Estoy encantada con ella, muy contenta de que siga abierto el negocio y con una familia como la suya de buenas personas", afirma Menéndez, de 89 años.

Yolanda Fernández está feliz con esta nueva etapa laboral y agradece la respuesta vecinal con un goteo constante de clientes. Cuenta que dio con el establecimiento hace menos de un año, cuando su hijo Germán, el joven camarero que fue víctima de una brutal paliza en Gijón en 2017, compró una casa en la parroquia: "Pregunté si había algún bar por la zona y me comentaron que había este pero que estaba cerrado y como siempre me dediqué a la hostelería estuve todo el verano dándole vueltas y, finalmente, me decidí a abrirlo", comenta.

Lleva poco más de dos semanas trabajando el negocio, en el que ha recuperado la sección de tienda con que tradicionalmente contó el establecimiento. "Antes de que lo cogieran mis padres, aquí ya se vendían aspirinas y de todo, me gusta que lo haya puesto de nuevo", señala Menéndez, quien acude a diario al establecimiento a tomar un café o un caldo y a disfrutar de la charla con sus clientes de toda la vida. "Es como si fuera mi casa", añade.

Hasta La Venta de Puga acuden numerosos vecinos de Pruvia pero también de la vecina parroquia de La Abadía Cenero de Gijón, ya que el bar se encuentra en el límite entre ambos concejos. "Vamos poco a poco pero la gente está empezando a venir al saber que está abierto", dice Fernández, satisfecha con las ventas que ha registrado y que denotan que "la gente de la zona tenía ganas de bar porque no hay nada por esta zona". Además, está encantada con el ambiente, con una clientela "tranquila, de pueblo y familiar. Es lo que yo quería". También advierte que el lugar "tiene una ubicación muy buena" para el acceso de cualquier persona, pues se ubica cerca de una de las salidas de la autovía industrial entre Gijón y Oviedo.

Una nueva andadura laboral y personal que Fernández se está tomando con "mucha ilusión" y el apoyo constante de Menéndez, quien vive al lado y le aconseja y guía en todo aquello que necesita saber sobre el negocio hostelero. "Está conmigo para que me vaya bien, es una mujer con una fuerza tremenda", apunta.

Y tan bien han conectado ambas mujeres que están cosechando una gran amistad, unidas por un establecimiento que abre desde las 07.30 horas para los desayunos y cierra a medianoche tras las cenas. "Espero que le vaya muy bien, lo merece y así me mantienen a mí también", bromea la propietaria. Fernández, por su parte, pone todo el empeño para que el centenario bar-tienda vuelva a ser epicentro de la actividad social de la parroquia.