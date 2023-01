La buena voluntad y las sobras navideñas de los excesos de comida de estos días han llevado a que muchos vecinos, guiados por su afán de colaboración, hayan depositado las sobras en los gatuperios de Lugo de Llanera. Y según alertan los responsables de las colonias felinas, es un error y no debe repetirse, porque "los animales tienen siempre pienso, las 24 horas del día, los 365 días del año , por la mañana y por la tarde se les echa comida húmeda en recipientes especiales para que no puedan llegar las hormigas, completamente limpios y se les cambia todos los días, igual que el agua". Y suministrarles comida de humanos sólo puede servir para que los animales enfermen.

"No les estáis haciendo ningún bien, primero la comida humana es perjudicial para los gatos, el pastel de cabracho que ha aparecido estos días, entre otras cosas lleva nata, que no lo toleran bien", alertan los voluntarios, que también recuerdan que si la zona no está limpia de sobras de comida "puede atraer otro tipo de animales y los vecinos culparán a los gatos".

Por eso recuerdan en redes sociales a todos los vecinos de Lugo que las sobras de comida pueden depositarse los martes y jueves en los cubos de residuos orgánicos, y no en los gatuperios. "Nos dejamos nuestro tiempo, nuestro dinero y les damos amor del bueno para intentar darles una vida digna. Sólo pedimos respeto hacia ellos", insisten.

Y si alguien quiere ayudar con comida, "sobras de la vuestra no, un saquín de pienso no les vienen mal y nosotros y ellos os lo agradeceremos un montón", subrayan.