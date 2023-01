Los vecinos de Llanera tienen una buena oportunidad para convertirse en consumidores sensatos. La Concejalía de Participación Ciudadana, Consumo y Sanidad organiza la cuarta edición de la Semana del Consumo, que llega cargada de actividades, talleres, conferencias y un salón de intercambio de ropa que ha sido un éxito en años anteriores. La programación es gratuita pero es necesaria la inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. Además, se ofrecen servicios de conciliación familiar mediante aviso previo para aquellas personas que quieran participar pero no puedan por tener personas a su cuidado. La Semana del Consumo Responsable se celebrará del 30 de este mes enero al 3 de febrero en la Casa Participa de Posada.

"El objetivo de esta iniciativa es que los vecinos sean consumidores responsables. Hacemos mucho hincapié en el reciclaje, pero el mejor reciclado es reutilizar mucho las cosas", señala la concejala del área, Isabel Fernández. Los actos comenzarán el próximo lunes, a las 11.00 horas, con un taller de pañuelos de tela como alternativa a los de papel, conocidos popularmente como "kleneex". El programa continuará a las 18.00 horas con una sesión sobre cosmética DIY, que son las siglas en inglés de "Do it yourself". Traducido al español significa hazlo tú mismo.

El programa sigue el martes 31 de enero con un taller sobre compresas de tela, a las 11.00 horas, y la charla "¿Qué hay detrás de las grandes marcas? ¿Qué nos venden?", que tendrá lugar a las 18.00 horas. La Semana del Consumo Responsable prosigue el miércoles con una sesión para aprender a hacer cremas corporales y geles de glicerina, a las 11.00 horas, que se repetirá por la tarde en dos tandas, a las 16.30 horas y a las 18.00 horas. La actividad está destinada al público infantil.

El jueves, día 2 de febrero, a las 11.00 horas, se enseñará a los participantes la técnica del "Bee Wrap" para envolver y conservar alimentos. Se trata de unas telas enceradas. "Está muy bien, porque hace el mismo efecto que el papel de aluminio pero no contamina", dice la concejala de Consumo. Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar un taller para conocer la técnica de diseño de carteras con plásticos reciclados.

La Semana del Consumo Responsable encara su recta final el viernes 3 de febrero con una clase para hacer bisutería en base a materiales reciclados. Será a las 11.00 horas. Las actividades culminarán con el taller "¡Vaya tela!", en el que los vecinos podrán aprender a reutilizar los textiles en diferentes usos. Además, a lo largo de toda la edición estará abierto el salón de intercambio de ropa. Una iniciativa "con mucho éxito entre la gente", destaca Fernández, y que siempre "funciona muy bien".

La edil subraya que en esta ocasión hay mucha ropa nueva, con etiqueta, fruto de las compras por internet que, en algunas ocasiones, no se devuelven si no son la talla o el aspecto deseado. El salón estará abierto de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas. Toda la vestimenta que se entregue para el proyecto debe estar limpia y sin roturas. No se acepta ni calzado ni complementos.