La abogada María Azucena Novoa, vecina de Llanera, ha presentado su candidatura al proceso interno del PP del municipio para elegir al próximo candidato local de los populares en el concejo. Hay otra propuesta, la de Silverio Argüelles, actual secretario general del PP en Llanera y miembro de la dirección autonómica del partido como vicesecretario de Política Territorial. Hasta que no se reúna el Comité Electoral del Partido Popular de Llanera no se darán por oficializadas las candidaturas. Novoa explica en esta entrevista por qué da el paso y cuáles son sus planteamientos.

-¿Por qué decide presentarse?

-Por la falta de diálogo interno, que muchos llevamos insistiendo en que es básico. En el PP de Llanera venimos observando que se toman decisiones de forma opaca, sin contar con las opiniones de los que formamos este partido. Esta y no otra es la razón de nuestra búsqueda de un cambio. El tiempo pasa y las ideas envejecen igual que las personas. Aportar más juventud e ilusión al equipo de trabajo es básico, acercarnos a la realidad, buscar personas que sean profesionales de sectores en contacto con el día a día del concejo, y conocedores de las necesidades que se palpan a diario en la calle.

-¿Qué ofrecen ustedes?

-Ofrecemos ilusión, frescura, realidad y un contacto directo con la calle, asumiendo como nuestra la problemática directa que afecta a todos nuestros vecinos. Trabajamos y vivimos en Llanera, conocemos sus gentes, sus inquietudes, sus necesidades y trabajaremos en beneficio de ellos. Basamos nuestro proyecto en la cercanía, en el tú a tú del día a día, algo que creemos que hace muchos años que no sucede. Nos parece básico el diálogo, escuchar a todo el mundo y no perder de vista la realidad que nos afecta a todos los llanerenses, y todo ello, frente al continuismo que entendemos representa el candidato avalado por el Presidente. Llanera tiene una situación privilegiada y eso hay que explotarlo. Es fundamental contar con las empresas, los autónomos y pymes, los núcleos industriales y también los núcleos rurales, mejorar todas las comunicaciones, atraer a la población joven, etécetera lo que repercutirá en la llegada de trabajadores, en el asentamiento de más familias, en el crecimiento del comercio y en definitiva en la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos. Es necesario aprovechar nuestra inmejorable ubicación, por algo somos el “Corazón de Asturias” y ese corazón tiene que latir si cabe con mucha más fuerza.

-Hay dos propuestas de candidatura. La suya y la de Silverio Argüelles, con afinidad a la actual dirección local y al grupo municipal.

-No es un problema de afinidad o no con la dirección actual, de hecho la mayor parte de los integrantes de mi grupo de trabajo son miembros de la junta local actual, sino que es otra forma de hacer y entender la política local. Nuestro partido gobernó en Llanera durante 20 años con Avelino Sánchez a la cabeza, pero creo que ha llegado el momento de ir haciendo relevos, dando paso a nuevas ideas y nuevas políticas y, sinceramente, la candidatura avalada por José Avelino Sánchez implica una continuidad en esas políticas. Concurrir con otro candidato nunca es malo, si se hubiera dado, que no es el caso, la oportunidad de habernos sentado todos a valorar, charlar y debatir sobre la mejor de las opciones para Llanera. Precisamente eso es lo que nos ha impulsado a presentarnos, la falta de debate e intercambio de impresiones sobre la viabilidad o no de cualquiera de los proyectos y la forma en la que se ha hecho nuevamente, apostando por una continuidad de lo que se ha venido haciendo hasta la fecha.

-¿Ve posible una candidatura de integración que aúne ambas sensibilidades o propuestas dentro del partido o la división es insalvable?

-Nunca hay nada insalvable, pero en este caso hay un candidato oficialista que representa la continuidad en la forma de hacer política que nos lleva haciendo perder elecciones los últimos 8 años, avalado desde la presidencia del partido local, sin diálogo alguno previo pese a lo que han manifestado públicamente. No es cierto que se haya consultado ni a los afiliados ni a los simpatizantes…. Al menos a una gran mayoría no se le ha consultado nada y por eso estamos donde estamos. La primera candidata presentada he sido yo y, previamente mi grupo había hecho partícipe al Presidente (Avelino Sánchez) de nuestra intención, por lo que creo que sobran ya el resto de valoraciones vista la actuación realizada posteriormente por él mismo. En mi ánimo siempre ha estado y estará llegar a consensos, escuchar, conciliar y reforzar los proyectos y las ideas, ya que reitero: el diálogo es nuestra seña de identidad.

-¿Se ve con posibilidades reales de vencer en el proceso interno para elegir al cabeza de cartel local?

-Soy consciente del apoyo oficial de la otra candidatura y que la mía no cuenta con ese apoyo. No obstante, mantendremos nuestra posición con firmeza e insistiendo en la necesidad de transparencia, diálogo y debate, porque eso beneficia a todos, lo que no quita que tenga confianza en nuestro proyecto respaldado por una amplia mayoría de las bases del partido. Conozco Llanera desde hace más de 20 años que llevo viviendo y trabajando aquí, participando activamente en muchos ámbitos de la sociedad llanerense y con sus gentes, conozco sus necesidades, sus inquietudes, la realidad tanto de los núcleos urbanos como de la zona rural, y ello me da una visión muy amplia de la realidad. La ilusión con la que presento mi candidatura y el ánimo de cambio en la forma de hacer política que propongo son las piedras angulares de mi proyecto y espero que sean el principal objeto de análisis en el Comité Electoral local y regional del partido cuando tengan que analizar y valorar nuestra propuesta.

-¿Qué respaldos cree que puede tener?

-Creo que tengo el mejor respaldo que se puede tener, el de las bases y simpatizantes del partido, que son los que han impulsado este proyecto y me han convencido para asumir la responsabilidad que conlleva la presentación de mi candidatura, la cual no ha salido de ningún despacho, no ha sido impuesta por nadie, se ha fraguado con las inquietudes y aportaciones de las bases del partido, que entiendo que es como deben surgir las candidaturas: de abajo a arriba, y no al revés. Es gratificante que las personas te paren por la calle y te feliciten por el paso dado, ver despertar la ilusión en nuestros afiliados y simpatizantes es el mayor respaldo que puede tener cualquier candidato.

-¿Cómo ve a Llanera?

-La veo como la mejor oportunidad para vivir, la veo afianzándose y volviendo a ser el referente en el centro de Asturias, no solo geográficamente. La veo creciendo, la veo prosperando y la veo con ganas de cambio y ese cambio hemos venido a propiciarlo desde nuestra candidatura.