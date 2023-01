Fomentar un consumo responsable y promover una conciencia crítica entre los vecinos. Con este objetivo, la Concejalía de Participación Ciudadana, Consumo y Sanidad de Llanera ha puesto en marcha la cuarta edición de la Semana del Consumo, que ha empezado este lunes con actividades, talleres, conferencias y un salón de intercambio de ropa que ya cuenta con varias prendas y que en ediciones anteriores fue un éxito.

Tárik Vázquez y Yoana Varela ordenan estos días la ropa de segunda mano que va llegando al salón anexo a la Casa Participa de Llanera, en el que todos los interesados pueden dejar sus prendas siempre que estén en buen estado. Una vez entregadas, "se les da un vale por cada prenda que hayan donado, para que puedan escoger alguna de las piezas que tenemos expuestas. Y si no les cuadra nada, la ropa que no se lleve nadie se entregará a Servicios Sociales para su distribución entre quienes más lo necesiten", explican. El mercadillo estará abierto hasta el viernes, en horario de mañana y tarde.

La programación es gratuita, pero se necesita inscripción previa, ya que las plazas son limitadas. Además, se ofrecen servicios de conciliación familiar mediante aviso previo para aquellas personas que quieran participar y no puedan por tener personas a su cuidado. Los actos comenzaron con una sesión sobre cosmética DIY, que son las siglas en inglés de "Do it yourself" (hazlo tú mismo). El programa sigue este martes con un taller sobre compresas de tela y la charla "¿Qué hay detrás de las grandes marcas? ¿Qué nos venden?", mientras que el miércoles se celebrará una sesión para aprender a hacer cremas corporales y geles de glicerina, destinada al público infantil.

El jueves, a las 11.00 horas, se enseñará a los participantes la técnica del "Bee Wrap" para envolver y conservar alimentos con telas enceradas, y también tendrá lugar un taller para conocer la técnica de diseño de carteras con plásticos reciclados. El viernes se dedicará a una clase para hacer bisutería con materiales reciclados y otra para aprender a reutilizar los textiles con diferentes usos.