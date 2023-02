La Coral Polifónica de Llanera cumple 35 años. La agrupación musical prepara con ganas e ilusión los actos de celebración del aniversario, previstos para el próximo mes de noviembre, mientras recomponen la formación tras el parón obligado por la pandemia en la que, desgraciadamente, también perdieron a algunos de sus miembros. Así, a lo largo del pasado año retomaron los ensayos con un grupo de 22 personas e iniciaron una campaña de captación de nuevas voces que resultó muy exitosa, ya que han conseguido integrar a diez nuevos componentes. También estrenan director musical, Gorka García- Fernández de Castillo, y los primeros conciertos que han dado tras el covid han sido muy satisfactorios. Todo ello les da fuerzas para seguir adelante y celebrar la efeméride por todo lo alto.

"Vamos a hacer algo especial, una de las cosas que estamos pensando es un gran concierto con algún otro coro invitado y más cosas, nos pondremos con ello en verano para que los actos estén preparados para el otoño", señala el presidente de la coral, José Antonio Carracedo. La agrupación musical de voces mixtas nació en 1988 impulsada por el Ayuntamiento y desde ese año no pararon de ofrecer conciertos dentro y fuera de Asturias. La iniciativa de la coral fue creciendo y en 1993 estrenaron la obra "Cánticu a Llanera" con texto de Cuno Corquera y música de Fernando M. Viejo. "Hemos hecho muchas cosas, de todo, en 1996 también estrenamos un programa de zarzuela con motivo de la inauguración de la Escuela de Música de Posada", recuerda Carracedo.

Pero tras treinta años de intensa actividad, la pandemia paró los ensayos y conciertos de la Coral Polifónica de Llanera. "Perdimos a gente y después de tanto tiempo estamos en periodo de recuperación, éramos 40 y nos costó mucho conseguir el grupo de 22 con el que empezamos de nuevo", explica. Además, la formación musical se topó con otro problema, no tenían director. El anterior, Carlos Esteban, no pudo reincorporarse por motivos laborales y se pusieron a la búsqueda de un nuevo responsable. El elegido fue Gorka García-Fernández de Castillo, quien ya había dirigido la coral de 2002 a 2008. "Es extraordinario y como ya nos conocía de la etapa anterior fue todo mucho más fácil".

Con el nuevo director y la formación preparada comenzaron los ensayos, que llevan a cabo todos los lunes y jueves, de 20.00 a 22.00 horas, en la Casa de Cultura de Posada. "Estamos ya metidos de lleno a ver si acoplamos todo porque al haber miembros nuevos, unos vienen del mundo del coro y otros no, tenemos que empastar bien las voces para coger ritmo y ponernos a trabajar bien", señala Carracedo. Además, ya tienen nuevas fechas de conciertos fuera de Asturias, el día 23 de abril estarán en Santurce (País Vasco) y el 8 de julio acudirán a un festival en Torrelavega (Cantabria) sin olvidar las citas locales como el tradicional concierto de San Isidro, en mayo, o más próximamente un recital de música sacra que darán en la iglesia de Lugo en Semana Santa. "Estamos ya rodando, en tres o cuatro meses estaremos a punto", estima.

Están preparando obra nueva y también recuperando viejas composiciones de la coral para ir completando el programa de canciones que llevarán a los recitales. "Hay muy buena disposición para que podamos empezar a hacer cosas de más enjundia". Además, la agrupación musical ha iniciado en San Cucao una serie de conciertos didácticos en los colegios públicos que llevarán también a los centros de Posada y Lugo. "Fue apoteósico, genial, los niños quedaron encantados de la vida y al ser un concierto didáctico les fuimos explicando todo, desde qué es una coral, a cómo se mezclan las voces mixtas o como se lee una partitura y creemos que plantamos un germen ahí", destaca Carracedo.

Una semilla muy importante para reflotar el coro infantil "Pequecantores de Llanera" que fundaron en 1991 para fomentar la música coral entre los más jóvenes. "Duró hasta la pandemia", lamenta el presidente. "No pudimos recuperarlo porque en ese tiempo los críos ya pasaron al instituto y aunque nos daba mucha pena tuvimos que deshacernos del coro infantil pero esperamos poder sacarlo un poco más adelante, estamos en ello con estas visitas a los colegios porque nos haría muchísima ilusión". De momento están centrados en mantener la formación de adultos y, por eso, invitan a cualquier persona interesada a acudir a uno de los ensayos para comprobar si lo del canto es lo suyo.

"El 90 por ciento de los que cantamos no sabemos ni tenemos estudios de música, no hace falta. Lo principal es que te guste cantar y la música, todos podemos entrenar el instrumento de la voz porque cantar sabemos todos, pero lo que hay que hacer es amoldar la voz, es lo imprescindible en un coro", sostiene. Además, ahonda en una característica clave para poder desarrollar el canto que muchas personas tienen pero no lo saben: "Si se tiene buen oído las notan entran rápido". Con todo, lo principal es ensayar. Repetir una y otra vez la misma nota o estrofa. "Es lo complicado hasta que te acostumbras porque para algunas personas se puede hacer un poco pesado".

Están abiertos a recibir nuevos miembros en la Coral Polifónica de Llanera que, por suerte, van llegando. La semana pasada asistieron cuatro nuevas mujeres a los ensayos y todo parece indicar que se quedan. "Son de Oviedo pero por mediación de un amigo de un primo de un componente del coro, mira tú como son a veces las cosas, llegaron a la coral y después de dos ensayos están muy contentas, esperamos que se queden con nosotros".

La Coral Polifónica de Llanera resiste a los envites del covid y se refunda para celebrar como merece su 35º. aniversario.