"Las quejas de los vecinos de Pruvia sobre el párroco son variadas y constantes, no solo por sus ausencias en misas y oficios sino por su actitud y comportamiento", afirma el presidente de la Asociación de Vecinos de Pruvia, en Llanera, Manuel Valcárcel, en respuesta al comunicado emitido por el consejo pastoral de la parroquia de Santiago de Pruvia el pasado viernes en defensa del sacerdote, Juan Carrio, tras la manifestación en la que los vecinos denunciaron la desatención de la parroquia. La gota que colmó el vaso fue que el religioso no se presentó a un funeral. El representante del colectivo se reúne hoy, lunes, con el vicario de Oviedo-Centro, José Julio Velasco, para exponerle los problemas que le trasladan los feligreses "y tratar de buscar una solución". Los manifestantes piden su retirada mientras que los miembros del organismo parroquial le dan "su apoyo incondicional".

"Nos alucina que el consejo parroquial diga que solo faltó tres veces por motivos justificados cuando las quejas que recibimos son constantes desde hace años. Nos parece muy bien que como acólitos del párroco lo apoyen, pero no se entiende que quieran negar la realidad porque las ausencias son continuadas. Lo saben y mentir es pecado", afirma Valcárcel. Además, pone en duda la objetividad de la posición emitida por el consejo pastoral "porque está presidido por el cura".

Según detalla, han sido varias las ocasiones en las que Carrio no acudió a los oficios religiosos como funerales, misas y bautizos. "Un solo caso ya hubiera sido gravísimo pero sabemos de muchos más y, por ejemplo, muchos niños de Pruvia preparan la Primera Comunión en otras parroquias por los problemas que hay con el cura que, insisto, son muchos y variados", avanza. El colectivo entiende que, al ser la de Pruvia la única parroquia que lleva el sacerdote, esta situación no debería ocurrir: "El cura de La Fresneda (Siero) tiene 91 años y da cuatro misas los domingos, el nuestro no viene", lamenta Valcárcel.

Por otro lado, el consejo pastoral señaló en su comunicado que los opositores a Carrio, aquellos que piden su dimisión, son apenas veinte personas. "No es novedad la animadversión vertida hacia nuestro párroco prácticamente desde que llegó, sin que ni él, ni ninguno de nosotros acertemos a saber cuál es el verdadero motivo", alegaron. Sin embargo, el presidente de la asociación vecinal lo niega y mantiene que es la mayoría de los habitantes la que pide la dimisión. "Que no digan que somos cuatro porque la realidad es muy distinta, es la mayor parte de los vecinos y también personas que viven fuera pero están vinculadas a la parroquia, si decimos que tiene ausencias es porque las tiene. Sin ir más lejos el domingo de la manifestación no se presentó a misa", señala.

Además, el presidente de la asociación emplaza al consejo pastoral a ocuparse "de los verdaderos problemas que hay". "Se cae el complejo parroquial pero hicieron una plaza de aparcamiento para el cura, quizá a ellos les parezca que están haciendo una muy buena gestión pero eso no es lo que piensan los vecinos y así se lo vamos a trasladar al Vicario porque es necesario acabar con esta situación", concluye.