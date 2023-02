El Ayuntamiento de Llanera ha aumentado un 33 por ciento la dotación económica de ayudas educativas de 2021 a 2022, año en el que se repartieron 146.801 euros. “La progresión ha sido espectacular y no es fruto de la casualidad, sino del desarrollo de una política comprometida con la calidad educativa, no solo en lo que se refiere a la mejora de las instalaciones y centros educativos, sino en la promoción de ayudas en diferentes ámbitos que permitan mejorar el día a día de la comunidad educativa del concejo”, afirma la concejala de Educación, Montse Alonso.

En ese sentido, la edil apunta que la progresión se observa "especialmente" en las cifras de evolución de estas subvenciones en la última década. Según detalló Alonso, en 2012 estas ayudas suponían una partida de 400 euros frente a los 146.801 euros del año pasado.

Las ayudas en Educación se han ido vertebrado en diferentes ámbitos, para ir dando respuesta a las necesidades que iban surgiendo. Este tipo de apoyo económico se dedica a las becas de comedor y ayudas al estudio, las becas para estudiantes de la Universidad de Oviedo empadronados en Llanera, las subvenciones a los AMPAS y las ayudas a la conciliación.

"Hemos puesto en marcha nuevas líneas de ayuda para dotar de recursos a aquellos que no los tenían. No solo para los alumnos de centros del concejo, sino también para estudiantes universitarios empadronados en Llanera y para las AMPAS, que son una importante pieza de la comunidad educativa. Queremos que la falta de recursos no sea un impedimento para seguir la formación académica”, sostiene la concejala, quien destaca que la apuesta del equipo de gobierno, formado por PSOE y Podemos, es ofrecer "calidad educativa para todos, ese es el compromiso que adquirimos y las cifras no hacen más que corroborarlo".