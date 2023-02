La charanga "L' Alborotu" de Villabona, en Llanera, afronta la celebración del próximo Antroxu con ilusión por presentar su nuevo espectáculo "Eclosión", montado en colaboración con el cineasta cubano Maikel Valdés, afincado en el concejo. Pero hay cierto sabor amargo en estos ensayos y preparativos. La agrupación teme que sea el último coletazo festivo, pues necesita más miembros y un director musical. Por ello, hace un llamamiento de alarma para sumar nuevos integrantes y poder continuar con las animadas actuaciones en las fiestas y celebraciones de toda Asturias.

"Vamos a salvar el Carnaval y después a ver qué pasa. El año pasado fue buenísimo, pero encajamos una serie de marchas por motivos personales que necesitamos cubrir", comenta Nicolás Fernández Soler, tesorero de la formación.

En la actualidad, la charanga la componen veintidós personas divididas en dos grupos: el cuerpo de baile y los percusionistas. Hay tres miembros como directores musicales, incluido Fernández, pero dos de ellos probablemente abandonen el colectivo y se necesita sustituirles. "No puede haber un solo director musical, porque si un día falta uno tiene que haber alguien que le sustituya, también necesitamos gente, pero sobre todo alguien que nos dirija un poco", explica el tesorero después de varios meses buscando sin encontrar a nadie.

Debido a esta situación, los miembros de la charanga han tenido que decir no a muchos ayuntamientos asturianos que les llamaron para contar con ellos en las celebraciones de Antroxu. Solo han podido atender la cita local. "Te da pena y rabia, pero no nos podíamos comprometer", reconoce Fernández. También están a la caza de nuevos integrantes para conseguir una charanga numerosa, como solía ser, pero las campañas que han hecho con carteles no han dado mucho resultado. "Solo hay que tener ganas de pasarlo bien, no hace falta ser músico, ninguno lo somos pero aprendimos", detalla.

Fernández señala que no trabajan con partituras. Aprenden los ritmos de oído. Por eso animan a cualquier persona que quiera participar a contactar con ellos a través de sus redes sociales. "Se puede ir poco a poco siempre que se tengan ganas e ilusión", añade. La directora del grupo de baile, Raquel Peláez Rivas, destaca que esa es la clave de que se lo pasen tan bien en los ensayos y actuaciones: "No es algo metódico como una clase de música, que siempre asusta a la gente". Además, tampoco es obligatorio acudir a todos los ensayos, que hacen un domingo cada quince días en el centro social de Villabona, sobre todo en el caso de los niños que quieran apuntarse.

También animan a aquellos que estarían encantados de estar dentro de una charanga, pero tienen miedo escénico. Y disipan todas las dudas que puedan tener. "Cuando vas en el desfile vas en tu mundo, a mí a veces me saluda gente y ni la veo. La primera vez que actúas te da otra perspectiva distinta, pierdes el miedo", sostiene Fernández. "Es un momento idóneo para desconectar de los problemas y ocupaciones del día a día", abunda Peláez, quien asegura que las salidas que realizan son "para disfrutar".

La charanga la conforma un grupo intergeneracional que va desde los 18 a los más de 70 años y un miembro infantil, David Soler. Además de las actuaciones que realizan por la geografía asturiana, siempre suelen hacer salidas y excursiones a otras partes de España. La última, el pasado verano, a la provincia de Valladolid. "Hacemos muchas cosas, somos un grupo muy unido", afirma Raquel Peláez. El llamamiento va a vecinos de Llanera, pero también de otras zonas cercanas que puedan interesarse en el proyecto.

Están dispuestos a todo por mantener la charanga viva, con la que llevan el nombre de Llanera por todos los rincones de la provincia, con el escudo local en el estandarte que les identifica. Son, además, una formación "emblemática", después de 23 años de actividad que ahora parece que se les escapa de las manos. Pero tienen ilusión y confianza en que podrán revertir la situación. De hecho, ha sido el cineasta Maikel Valdés quien encendió de nuevo la llama tras unos meses de mucha pena por la falta de miembros. "Nos dio mucha ilusión", resumen los integrantes de la charanga.

Con el espectáculo "Eclosión" jugarán con las luces y la música en el próximo Antroxu de Llanera. El show va a sorprender a todos, pues está previsto que el parque de Posada se quede a oscuras para que las luces y la música sean las auténticas protagonistas. También tienen el apoyo del Ayuntamiento de Llanera, que se ha ofrecido a darles soporte para que puedan continuar con su actividad.

Todo para que en Llanera siga "'L' Alborotu" por muchos años más poniendo a la gente a bailar con sus divertidas y animadas composiciones, con las que siempre sorprenden al público.